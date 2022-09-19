Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Elazığ'daki afişlerle ilgili açıklama: Biz vatanseveriz, siz ise oy için her bir şeyin mübah olduğunu düşünen fırsatçılar

19 Eylül 2022 Pazartesi, 22:04

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya’daki programlarını tamamlayarak, yarın Elazığ’da yapacağı ziyaret ve grup toplantısı için bu gece kente geldi. Reklam panolarına asılan ve parti aleyhine, asılsız mesajlarla hazırlanan korsan afişlerin önünde fotoğraf çektirerek bu duruma tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısını gerçekleştirmek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kentte inşa edeceği okulun temel atma törenine katılmak için Elazığ’a hareket edecek.

CHP'Lİ TANRIKULU, ELAZIĞ'DAKİ AFİŞLERİ YARGIYA TAŞIYACAK

Kılıçdaroğlu’nun ziyareti öncesinde kentin çeşitli noktalarına Kılıçdaroğlu’nu ve CHP’li vekilleri hedef alan bazı afişler asıldı. Kılıçdaroğlu’nun söylediği öne sürülen “Selahattin Denmirtaş göğsüne şeref madalyası takacağım” afişlerin billboardlara asıldığı görüldü. halktv.com.tr’ye konuşanlar, söz konusu imzasız afişleri asanın AKP İl Başkanlığı olduğunu söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kılıçdaroğlu’nun Elazığ’da yapacağı grup toplantısı öncesinde kentteki billboardlara asılan afişlerle ilgili, "Billboardlardaki sözler bana ait değildir. Bunun bilinmesini isterim. Ben 2017 yılında sivil ölümlerle ilgili sözler söyledim onlar Meclisin kayıtlarında var, onun dışındaki sözler bana ait değildir" diyerek konuyu yargıya taşıyacağını belirtti.

KILIÇDAROĞLU, ‘PROVOKASYON AFİŞİ’NIN ÖNÜNDE POZ VERDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Elazığ'da asılan bir pankartın önünde çekilen fotoğrafını paylaşarak "Sizinle bizim aramızda bir temel fark var. Biz vatanseveriz, siz ise oy için her bir şeyin mübah olduğunu düşünen fırsatçılar. Vatanseverler oy için ülkesinin insanını devletine küstürmez. Neyleyim o oyları? Batsın bu ayrımcılık! Batsın bu diliniz" tepkisini gösterdi.

Kılıçdaroğlu da afişlerden bir tanesinin önünde çektirdiği fotoğrafla Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Paylaştığı mesajda iktidara sert tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Bay Kemal’in şehre ziyaretini provoke etmek için, her yeri bunlarla donatmışlar. İnanın genelde hiç umursamam Saray provokasyonlarını; ancak üzücü olan şey şu ki, bu ucuz provokasyonlar yapılırken, yurttaşlarımızın kırılan kalplerinin ne olacağını kimse düşünmüyor.

“YURTTAŞLARIMIZA HAKARETLER ETMEYE, AYRIŞTIRMAYA DEĞER Mİ EY SARAY?”

Ne uğruna yapıyorsunuz bunları? Biraz daha çalmak çırpmak için. Yurttaşlarımıza hakaretler etmeye, ayrıştırmaya değer mi ey saray? Gözünüz ne zaman doyacak sizin? Üç günlük, hepimizin ancak biçare olduğu bu dünyada, bu kavga hiç mi bitmesin istiyorsunuz?

“BİZ VATANSEVERİZ, SİZ İSE OY İÇİN HER BİR ŞEYİN MÜBAH OLDUĞUNU DÜŞÜNEN FIRSATÇILAR”

Sizinle bizim aramızda bir temel fark var. Biz vatanseveriz, siz ise oy için her bir şeyin mübah olduğunu düşünen fırsatçılar. Vatanseverler oy için ülkesinin insanını devletine küstürmez. Neyleyim o oyları? Batsın bu ayrımcılık! Batsın bu diliniz!

“İNADINA ET İLE TIRNAK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ. İNADINA HELALLEŞECEĞİZ”

Biz barışacağız. Vallahi de billahi de barışacağız! İnadına can cana, yan yana olacağız. Başaracağız biz bunu. Bize nasip olacak göreceksiniz. İnadına et ile tırnak olmaya devam edeceğiz. İnadına helalleşeceğiz. İnadına hep beraber, hep beraber.”