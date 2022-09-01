Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'çapulcu' tepkisi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmen ataması töreninde öğretmenleri hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a tepki gösterdi. Öğretmenlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Bu sınava girerseniz, iflah olmazsınız. Dövüyorlar yahu sizi, geldikleri seviye bu" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da eğitimde yaşanan sorunlar üzerine basın açıklaması yapmak isteyen özel okul öğretmenleri için "Siz eğitim-öğretim mimarı mısınız, yoksa çapulcu olarak dolaşanlardan mısınız” diyerek öğretmenleri hedef aldı.
"BU SINAVA GİRMEYİN"
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın bu açıklamasına Twitter'dan tepki gösterdi. Öğretmenlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, öğretmenlere çapulcu mu dedin sen? Öğretmenler hemen birleşin, hemen! Bu sınava girerseniz, iflah olmazsınız. Dövüyorlar yahu sizi, geldikleri seviye bu. "Alın bunu" seviyesi. Bunlar size hiçbir şey vermez. Sınava girmeyin, Bay Kemal bu sorunu çözecek. Az kaldı. Sabır" ifadelerini kullandı.
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