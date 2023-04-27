Son dakika... Kılıçdaroğlu: Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmaları merkezi haline getireceğiz

Yayınlanma: 27.04.2023 - 22:36

Güncelleme: 27.04.2023 - 23:47

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı videolar ile seçmenlere seslenmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu bu kez de "Atatürk Havalimanı" başlığı ile yayımladığı videosunda gençlere seslendi.

Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getirileceğini ifade eden Kılıçdaroğlu videoda şunları söyledi:

"Merhaba sevgili halkım, bugün izninizle gençlere seslenmek istiyorum. Hayatımın en büyük projelerinden birini bugün gençlere açıklayacağım. Hepimizin kalbinde derin yara bırakmış bir mesele hakkında... İçini ferahlatacak bir müjde için karşınızdayım. Konu, Atatürk Havalimanı...

Bu havalimanını bir çoğunuz yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerde kullandığımız, sevdiklerimize veda ettiğimiz, ya da onları karşıladığımız anılarla dolu bir yer olarak hatırlarız. Oysa Atatürk Havalimanı, daha önceki adıyla Yeşilköy Meydanı, Türk havacılık tarihinde çok önemli bir yere sahip, Yeşilköy'ün kökleri 1911-12'de kurulan teyyare mektebine dayanır.

HAVACILIĞIN ÖNEMLİ İSİMLERİ...

Türk havacılığının öncüleri ve Kurtuluş Savaşı kahramanları, Vecihi Hürkuş'lar, Ahmet Ali Çeliktel'ler, Mehmet Fazıl Bey'ler ve daha niceleri... Hep Yeşilköy teyyare mektebinde yetişmiştir. Şimdi adını propaganda için kullandıkları insanların yetiştikleri o okulu yok ettiler. Türk havacılığının ve vatanımızın savunmasındaki en temel unsurlardan olan hava kuvvetlerimizin doğduğu ve büyüdüğü yerdir Yeşilköy.

Densizler, böyle bir yerin pistlerini kırdı. Diğer pistleri de kendileri için özel havalimanı olarak kullanıyorlar. Ne ala memleket değil mi? Halkı kov, kendin için havalimanını gasp et. Şimdi bu üzücü tabloyu temelden değiştirecek müjdeye gelelim.

'ATATÜRK GELECEĞİN 100 YILINA HAZIRLIK YAPARDI'

Sürekli düşündüm; Atatürk yaşasaydı, oranın ne olmasını isterdi? Atatürk'ün havacılık vizyonu nasıl olurdu? Atatürk hep ön görülüydü. Atatürk vizyonerdi. Türk milleti için hep daha iyisini, daha ilerisini isterdi. Bugün Atatürk yaşasaydı havacılıktan anladığı sadece uçak mı olurdu; tabii ki hayır. O geleceğin yüz yılına hazırlık yapardı. Elon Musk'ın kendi başına uzayı kolonize etmesine gönlü el vermezdi.

Biz de onun vizyonu doğrultusunda tam da bunu yapacağız. İktidara geldikten hemen sonra, Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceğiz. Bize, istikbalin göklerde olduğunu öğreten Atamız'ın adını taşıyan bu merkez, havacılık ve uzay sanayimizin dinamosu olacak.

'GİDİN GOOGLE'A BU İSİMLERİ YAZIN'

Peki, bunu kimlerle yapacağız, gerçekten de önemli bir soru ve sorulması gereken bir soru. Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan ve başta Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen ile yapacağız. Lütfen gençler, gidin Google'a bu isimleri yazın. Ne cevherlerimiz var bu dünyada görün.

Uzay meraklıları bilir. Özmen ailesinin yönetimindeki SNC, NASA'nın en önemli projelerinde kritik ürün ve hizmetler geliştirmiş, dünyanın havacılık devi Amerika Birleşik Devletleri'nde milyarlarca dolarlık değere sahip bir şirkettir. Amerikalılar, bizim evlatlarımızdan bizim beyinlerimizden işte böyle yararlanıyorlar. Kendileriyle konuştum ve bunu yapmaya davet ettim. Biz kendi mekiklerimizi geliştireceğiz. Bu pislerde bunları yapacağız.

'TERSİNE BEYİN GÖÇÜNÜN KIVILCIMINI BAŞLATACAĞIZ'

Bir hayalim daha var. SNC şirketi uzayada aynı zamanda habitatlar kuruyor. Bu habitatlarda araştırmalar yapılıyor. Mesela kanser araştırmaları uzayda yürütülüyor. Hayalim, Canan Dağdeviren ile Eren Özmen'in birlikte bu konuda Türkiye için çalışmalarıdır. Canan Dağdeviren ile MIT'de tanıştım ve buluştum. Onu da mutlaka Google'da aratın. Onu da göreceksiniz, onu da tanıyacaksınız. Büyük şeyler yapacağız. Çok büyük ve güzel şeyler yapacağız sevgili halkım. Bu şampiyonlar ligi, Türkiye için çalışacak. Bunu da, Atatürk'ün size emanet ettiği bu vatanda sizler için yapacağız genç arkadaşlarım. Unutmayın, sizler için yapacağız. Bu hamle ile yurtdışına giden beyinleri ülkemizde tutacağımız gibi tersine beyin göçünün kıvılcımını da başlatmış olacağız.

'BUNLAR PARTİ PROPAGANDASI OLMAYACAK'

İlginç bir bilgi daha vererek bitireyim. SNC'nin geliştirmekte olduğu en kritik ürünlerden olan dream chaser uzay mekiği, 2015'te 'MARSLI' filminde kullanılmıştı. Türkiye'nin kendi dream chaser'ları da olacak. Bunu da söyleyeyim. Bunlar devlet projesi olacak. Bay Kemal asla bunları parti propagandasına döndürmeyecek. Bizim iktidarımızda devlet devlet olacak, parti de parti... Herkes yerini bilecek"