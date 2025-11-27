Son Dakika... 'Kent Uzlaşısı' davasında 7 kişiye tahliye

CHP ile DEM Parti'nin yerel seçimlerde oluşturduğu ve “suç” sayılan "Kent Uzlaşısı" gerekçesiyle CHP’li belediyelere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 9’u tutuklu 10 belediye yöneticisi bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Haklarında “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanıklarla beraber avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Ailelerin yanısıra HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, İBB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Ülkü İnanlı, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın aralarında olduğu isimler de duruşmayı takip etti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma, yaklaşık 1.30 saat gecikmeyle başladı.

SAVCI 1 KİŞİ İÇİN “TUTUKLUĞA DEVAM” İSTEDİ

Savcı, 9 sanıktan 8’i için 'tahliye' yönünde mütalaa verdi. Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül’ün tutukluluğunun devamını talep etti.

Sanıklar ve avukatları, mütalaaya karşı yaptıkları savunmada tahliye ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme açıkladığı ara kararda, 13 Şubat’tan bu yana tutuklu bulunan 7 sanık hakkında tahliye kararı verdi. Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen hakkında ise “tutukluluğa devam” kararı verildi.

Duruşma 18 Şubat 2026, saat 11.05’e tarihine ertelendi.

Yaklaşık 9 aydır tutuklu bulunan ve bu duruşmada tahliye edilen 7 kişinin isimleri şöyle:

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe.

Bu duruşmada tutuksuz olarak yargılanan Beyoğlu Belediye Başkan Danışmanı İkbal Polat, 19 Eylül’deki duruşmada tahliye olmuştu.