Son dakika... Kılıçdaroğlu 'Benden korkuyorlar' diyerek haykırdı: 'İktidara gelirsem ne yapacağım belli!'

Yayınlanma: 07.05.2023 - 12:26

Güncelleme: 07.05.2023 - 13:04

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve 13. cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime günler kala Kırşehir'de yurttaşlara seslendi. Burada çok net şekilde iktidar mesajı veren CHP lideri, AKP iktidarına yüklendi, ayrıca sınır güvenliğine dikkat çekti.

"BENDEN KORKUYORLAR

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"2 yıl oldu, eyvallah kardeşim çekil, değişim olsun. Adaletli insan gelsin. Bir kul hakkı yemeyen insan gelsin! Söyledim, kul hakkı yemem ve kul hakkı yedirmem. Bu kadar net! Kul hakkı yiyenler benden korkuyorlar. Ya gelirse? Gelirsem ne yapacağım belli. Kul hakkı yiyene diyeceğim ki 'yediğin paraları ver.'"

CHP lideri, "Sizin için emek harcayacağız, beşli çeteler için değil. Türkiye yol geçen hanına döndü. Bütün sınırlarımız delik deşik. 3 milyon 600 bin Suriyeli var. Söz verdim, en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye uğurlayacağız" diye konuştu.

"ÜÇ EVLADIM VAR..."

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

* Size sözüm var, bu ülkeye hakkı hukuku ve adaleti getireceğiz. Size sözüm var. Bu ülkeye huzuru, barışı getireceğiz. Ayrışmayı değil kucaklaşmayı getireceğiz. Üç evladım var. Onların ne iş yaptığını kimse bilmez. Her birisi kendi ekmeğini çıkardı, çalışıyor, üretiyor, kazanıyor. İsterim ki her anne baba evladını iyi bir okula gönderebilsin.

* Hiçbir çocuğuna yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Aile Destekleri Sigortası'yla hiçbir ailede benim gelirim yoktur feryadını duymayacaksınız. Her ailenin en az asgari ücret düzeyinde geliri olacak.

* Köylerde sadece öğretmen, imam değil, ziraat teknikeri de olacak, veteriner hekim de olacak. Buraların hayvancılık konusunda ne kadar önemli ve değerli olduğunu biliyorum. Bay Kemal unutmaz, sözünün arkasında durur. Sözünün eridir. Biz Orta Anadolu'yu demiryollarıyla Mersin ve İskenderun limanına ve Karadeniz'e bağlayacağız.

"TÜRKİYE YOL GEÇEN HANINA DÖNDÜ"

* Sizin için emek harcayacağız, beşli çeteler için değil. Türkiye yol geçen hanına döndü. Bütün sınırlarımız delik deşik. 3 milyon 600 bin Suriyeli var. Söz verdim, en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye uğurlayacağız.

* Avrupa Birliği'nden aldığımız, alacağımız fonlarla onların yollarını, köprülerini bizim müteahhitler yapacak. Can ve mal güvenliklerini sağlayarak onları ülkelerine göndereceğiz. Afganlar da var. Onları da kendi ülkelerine uğurlayacağız. Nerede yaşarsa yaşasın bu coğrafyada herkesin mutlu olmasını, huzurlu olmasını istiyorum.

* Bizi kavga ettiriyorlar ama o kavgaya girmeyeceğiz. Bir sürü şeyler söylüyorlar, onlara inanmayın. Ben bu millete doğruları söylemeye yemin ettim. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Bir grubun, bir kesimin değil, 85 milyonun cumhurbaşkanı olarak görev yapacağım.

* Üstten konuşanlara artık dur diyeceksin. 22 yıl oldu, eyvallah kardeşim çekil, değişim olsun. Adaletli insan gelsin. Bir kul hakkı yemeyen insan gelsin! Söyledim, kul hakkı yemem ve kul hakkı yedirmem. Bu kadar net! Kul hakkı yiyenler benden korkuyorlar. Ya gelirse? Gelirsem ne yapacağım belli. Kul hakkı yiyene diyeceğim ki 'yediğin paraları ver.'

"DEVLET BİR KİŞİYE TESLİM EDİLMEZ"

* Devlet hayatımı incelediler. Acaba Bay Kemal'le ilgili bir şey bulabilir miyiz diye. Toplu iğne ucu kadar bir şey bulamadılar, bulamazlar. Çünkü kul hakkı yemedim ve yedirmeyeceğim. Ben diyorum, onlar böyle bir şey söyleyemiyorlar. Yemedik, yedirmeyeceğiz diyemiyorlar. Kul hakkı yiyene devlet teslim edilir mi? Özellikle MHP'li kardeşlerime sesleniyorum. Sınırları yol geçen hanına döndürenlere devlet teslim edilir mi? Devlet akılla, bilgiyle, irfanla yönetilir. Devlet bir kişiye teslim edilmez.

* Saraylara gidip oturmayacağım. Mustafa Kemal Atatürk'ün mütevazı Çankaya'sına gideceğim. Her şey çok güzel olacak!