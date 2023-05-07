Hazal Kaya'dan dikkat çeken 'Kemal Kılıçdaroğlu' paylaşımı

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu alıntılayarak kalp emojisiyle paylaştı. Kaya'nın paylaşımı binlerce beğeni aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2023 - 10:11
Hazal Kaya'dan dikkat çeken 'Kemal Kılıçdaroğlu' paylaşımı
Abone Ol google-news

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçime 12 gün kaldı. Bu süreçte pek çok ünlü isim de oy vereceği ismi açıklamaya veya desteklediği görüşü belirtmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Hazal Kaya oldu.

KALP EMOJİSİYLE PAYLAŞTI

Kaya, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bay Kemal'in Tahtası-7 Türkiye’yi ihya etmeye o kadar hazırız ki, o kadar çok çalıştık ki… Organize Sanat Bölgeleri’ni anlattım" başlıklı videosunu alıntılayarak kalp emojisi ile paylaştı.

Hazal Kaya'nın o paylaşımına yorum ve beğeni geldi.


Hazal Kaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu

İlgili Haberler

Meral Akşener'den, hapsi istenen Hazal Kaya'ya destek: 'Kadınları yaşatamadığınız yetmiyormuş gibi bir de susturmaya mı çalışıyorsunuz?'

Meral Akşener'den, hapsi istenen Hazal Kaya'ya destek: 'Kadınları yaşatamadığınız yetmiyormuş gibi bir de susturmaya mı çalışıyorsunuz?'
Hazal Kaya'dan 4 kişilik aile pozu: 'Kapkaranlık günlerde...'

Hazal Kaya'dan 4 kişilik aile pozu: 'Kapkaranlık günlerde...'
Hazal Kaya hakkında 'Musa Orhan'a hakaretten' 2 yıl 4 ay hapis istemi

Hazal Kaya hakkında 'Musa Orhan'a hakaretten' 2 yıl 4 ay hapis istemi

En Çok Okunan Haberler