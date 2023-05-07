Hazal Kaya'dan dikkat çeken 'Kemal Kılıçdaroğlu' paylaşımı

Yayınlanma: 07.05.2023 - 10:11

Güncelleme: 07.05.2023 - 10:12

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçime 12 gün kaldı. Bu süreçte pek çok ünlü isim de oy vereceği ismi açıklamaya veya desteklediği görüşü belirtmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Hazal Kaya oldu.

KALP EMOJİSİYLE PAYLAŞTI

Kaya, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bay Kemal'in Tahtası-7 Türkiye’yi ihya etmeye o kadar hazırız ki, o kadar çok çalıştık ki… Organize Sanat Bölgeleri’ni anlattım" başlıklı videosunu alıntılayarak kalp emojisi ile paylaştı.

Hazal Kaya'nın o paylaşımına yorum ve beğeni geldi.