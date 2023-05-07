Hazal Kaya'dan dikkat çeken 'Kemal Kılıçdaroğlu' paylaşımı
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu alıntılayarak kalp emojisiyle paylaştı. Kaya'nın paylaşımı binlerce beğeni aldı.
Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçime 12 gün kaldı. Bu süreçte pek çok ünlü isim de oy vereceği ismi açıklamaya veya desteklediği görüşü belirtmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Hazal Kaya oldu.
KALP EMOJİSİYLE PAYLAŞTI
Kaya, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bay Kemal'in Tahtası-7 Türkiye’yi ihya etmeye o kadar hazırız ki, o kadar çok çalıştık ki… Organize Sanat Bölgeleri’ni anlattım" başlıklı videosunu alıntılayarak kalp emojisi ile paylaştı.
May 6, 2023
Hazal Kaya'nın o paylaşımına yorum ve beğeni geldi.
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