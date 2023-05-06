Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı Tarihi İpek Yolu Otobanı projesi nedir? Tarihi İpek Yolu Otobanı ve Demiryolu projesi nedir?

Yayınlanma: 06.05.2023 - 23:24

Güncelleme: 06.05.2023 - 23:31

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine günler kala, 13. Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'Tarihi İpek Yolu Otobanı ve Demiryolu' projesini anlattığı bir paylaşım yaptı. ''Ne Batı, ne Doğu, bu Türk'ün yolu'' ifadesiyle paylaşım yapan Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı proje dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

TARİHİ İPEK YOLU OTOBANI VE DEMİRYOLU PROJESİ NEDİR?

Proje, temelde Türkiye'yi Çin'e bağlamayı ve Tarihi İpek Yolu'nu canlandırmayı hedefliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

''Bugün, hayatımın en büyük projesini açıklıyorum. Görsünler, Batı'yı, Doğu'yu ne kadar umursuyormuşum. Ben Doğu, Batı diye ayırmam. Türk Devleti'nin menfaatleri neredeyse, orada olurum. Açıklayacağım proje, Türk Devleti'nin gerçek manada Türk dünyasıyla buluşma projesidir. Türkiye'nin, Türk dünyasıyla geç başlayan, ama yavaş yavaş sağlıklı bir zemine oturmaya başlamış ilişkilerini arşa çıkaracak projedir bu. Tarihi İpek Yolu'nu canlandıracağız. Yani Türkiye'yi Çin'e bağlayacağız. Hızlı, yeni bir ticaret ve taşıma koridoru, yani otoban açacağız. Bu koridor boyunca, yüksek kapasiteli karayoluyla, çift hat demiryolu altyapısı oluşturacağız. Tarihi İpek Yolu Otobanı ve Demiryolu, yaklaşık 5 bin 500 km uzunluğunda olacak. Şimdi düşünün; Türkiye'den, Gürbulak ve Kapıköy'den çıkarak İran'da Tebriz ve Tahran'ı, Türkmenistan'da Aşkabat'ı, Özbekistan'da Taşkent'i ve Kazakistan'da da Almatı'yı geçerek Çin'e varacaksınız. Böylece kuzeyde Gürbulak, Çin'in ve koridor üzerindeki ülkelerin Avrupa ve Karadeniz limanlarına, güneyde ise Kapıköy ile Mersin ve İskenderun limanlarına bağlantısı sağlanacak. Sevgili halkım, bugün uluslararası ticaretin yaklaşık yüzde doksanı deniz yoluyla yapılıyor. Bu proje, denizlere kıyısı bulunmayan Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan'ı Türkiye limanlarıyla buluşturacak. Türkiye, Türk dünyasının deniz giriş kapısı olacak. Bakın, bu dediğim Batı'yı kaygılandıracak, bunu biliyorum. Bu akşam rapor edeceklerdir. Ben de diyorum ki, varsın kaygılansınlar. Çin'e de sözüm olacak: Bu proje aynı zamanda Çin adına büyük fırsat teşkil edeceği için Türkistan'a uyguladıkları zulmü durdurmaları ön şartlarımızdan biri olacak. Biz oradaki canımızı, kanımızı kaderine terk etmeyeceğiz. Yani özetle, Batı da Çin de kaygılansın. Biz işimize bakalım. Bu proje, herkesin kazanacağı bir projedir.''