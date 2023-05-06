Son dakika... Kılıçdaroğlu beklenen videoyu paylaştı: 'Türkiye'yi Çin'e bağlayacağız'

Yayınlanma: 06.05.2023 - 23:03

Güncelleme: 06.05.2023 - 23:17

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu akşam saat 23.00'te burada en stratejik, en görkemli projemizi açıklayacağım. Dünya düzenindeki yerimizi değiştirecek, Türkiye’yi en üst lige taşıyacak projemizi duyacaksınız. Haydi bekliyorum!" ifadelerini kullanmıştı.

CHP lideri beklenen açıklamayı yaptı.

İpek Yolu'nu yeniden canlandıracaklarını ve Çin ile Türkiye'yi bağlayacak otoban açacaklarını duyuran Kılıçdaroğlu, videoda şunları kaydetti:

"Sevgili halkım, sevgili gençler. 'Millet İttifakı Batı yanlısı' iftirasında bulunuyorlar. Onlar konuşadursunlar. Bugün hayatımın en büyük projesini açıklıyorum. Görsünler batıyı, doğuyu ne kadar umursuyormuşum. Ben doğu-batı diye ayırmam. Türk devletinin menfaatleri neredeyse orada olurum. Açıklayacağım proje, Türk devletinin gerçek manada Türk dünyasıyla buluşma projesidir. Türkiye'nin Türk dünyasıyla geç başlayan ama yavaş yavaş sağlıklı bir zemine oturmaya başlamış ilişkilerini arşa çıkaracak projedir bu.

"5 BİN 500 KM UZUNLUĞUNDA OLACAK"

Tarihi ipek yolunu canlandıracağız. Yani Türkiye'yi Çin'e bağlayacağız. Hızlı, yeni bir ticaret taşıma koridoru, yani otoban açacağız. Bu koridor boyunca yüksek kapasiteli kara yolu ile çift hat demir yolu altyapısı oluşturacağız. Tarihi ipek yolu otobanı ve demir yolu yaklaşık 5 bin 500 km uzunluğunda olacak.

Şimdi düşünün, Türkiye'den Gürbulak ve Kapıköy'den çıkarak, İran'da Tebriz ve Tahran'ı, Türkmenistan'da Aşkabat'ı, Özbekistan'da Taşkent'i ve Kazakistan'da da Almatı'yı geçerek Çin'e varacaksınız. Böylece kuzeyde Gürbulak ve Çin'in koridor üzerindeki ülkelerin Avrupa ve Karadeniz limanlarına, güneyde ise Kapıköy ile Mersin ve İskenderun limanlarına bağlantısı sağlanacak."