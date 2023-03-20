Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan HDP ziyareti sonrası açıklama: Çözüm adresi TBMM'dir

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 13:08

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 13:53

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Meclis'te HDP'yi ziyaret etti.TBMM'de gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar, ortak basın açıklaması yaptı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile yaptığı görüşmesinin ardından ortak basın açıklaması yapıldı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı, CHP lidereri Kemal Kılıçdaroğlu: "Kendi açımızdan bağımsız ve tarafsız yargı mutlaka olmalı. Hukuk devleti mutlaka olmalı. Sosyal devlet, gelir dağılımında dengesizliğin giderilmesi gerekiyor.

Temel hal ve hürriyetlerin korunması, bu da ortak talep olarak dillendirildi.Çevre ve iklim değişikliği konusunda duyarlılık karşılıklı olarak ifade edildi. BU konuda ciddi hazırlıklar yapmak gerekiyor. İktidarın bunu görmezlikten gelmesi felaketlerin oluşmasında devletin hazırlıksız olmasına yol açıyor.

Kayyum uygulamasının sürdürülmesini asla doğru bulmadığımızı ifade ettik genel başkanlara. Seçimle gelen seçimle gider. Demokrasinin temel kuruladır. Halkın iradesini ipotek altına alırsanız bu doğru bir uygulama değildir. Demokrasiye aykırıdır.

Serbest siyasetinin önünün açılması. Siyaset bir kavfa alanı olmamalı. Bu akşam büyük bir ihtimal yine belli tv kanallarında bir sürü şey anlatılacak. Yahu arkadaşlar siz kavgadan bıkmadınız mı ya? Uygar insanlar gibi tartışmak varken hangi gerekçeyle kavga ediyoruz, toplumu niçin ayrıştırıyoruz?

'HÂLÂ NASIL PARTi KAPATIRIZ?'

Siyaset sorun yaratmamalı, bunun için siyaset var zaten. Siyaset sorun yaratıyorsa bu negatif yansıyor. Parti kapatılması... 21. yüzyıldayız arkadaşlar. Hâlâ nasıl parti kapatırız? Parti kapatmak doğru değil.

Kadına yönelik şiddetin mutlaka son bulması lazım. Toplumun bir duyarlılığı var. Siyaset kurumunun da bunu hissetmesi lazım. Bu konuda çok açık ve net siyaset kurumunun tavır alması lazım.

Kadınların toplumun en önemli aktörlerinden olduğunu hepimizin kabul etmesi lazım.

Tüm dezavantajlı gruplar... Siyaset kurumunun üzerine düşeni yapması lazım. Görmezden gelinmesi gibi bir yaklaşım siyaset kurumuna yakışmaz. Haklarının teslim edilmesi, özgürce yaşamalarının önünün açılması gerekir.

Yargının siyasetin üzerinde sopa olarak kullanılmasını asla kabul etmiyoruz.

Deprem konusunda acil onarım programına ihtiyaç olduğu sayın genel başkanlar tarafından ifade edildi. Aynı düşüncedeyiz. Özel bir planlamanın yapılması şart. Hükümete çağrı yaptım deprem bölgesinde. Acil bir onarım programının devreye konulması gerekiyor.

'ÇÖZÜM ADRESİ TBMM'DİR'

Kürt sorunu dahil tüm sorunların çözüm adresi TBMM'dir.

TBMM'nin varlığı, sorunları çözen bir meclis olmasından kaynaklanmaktadır. Kuruluşundan bu yana Türkiye'nin en temel sorunları TBMM'de çözülmüştür.

'ÖZGÜRCE TARTIŞACAĞIZ'

Biz parlamenterlerle birlikte var olan tüm sorunları çözeceğiz. Hiçbir sorun çözümsüz değildir. Milletin iradesiyle bu sorunların tamamı çözülür. Bu ülkeye demokrasiyi ya getireceği ya getireceğiz arkadaşlar. Kavga yok. Özgürce tartışacağız. Anlaşamadık. Anlaşamadıysak oturacağız, bir daha konuşacağız.

Özellikle basın mensuplarından istirhamım: Toplumu ayrıştıran dilden lütfen kaçının. Medya da bu sorumluluğunun farkında olmalı.

Beraber neşelenmek, gülmek varken bu kavga neden? 13. Cumhurbaşkanı olarak bu ülkede kavgayı bitireceğim. İnsan insandır. Bu kavgayı bitireceğim.

"TRT KÜRDİ DİYE BİR KANAL VAR"

TRT'nin TRT Kürdi diye bir kanalı var. TBMM'de nasıl olur da buraya bilinmeyen bir dil yazıyorsunuz. Binlerce yıldır konuşulan bir dili neden bilinmeyen bir dil yazıyorsunuz? Devlete çifte standart yakışmaz arkadaşlar. Evet resmi dilimiz Türkçe. Kimsenin bir şey dediği yok zaten.

Bir grup insanı bir grup insana düşman ediyorsunuz demektir. Bu emperyal güçlerin Türkiye'ye oynadığı oyundur. Bu oyundan da Türkiye'yi kurtaracağız. Yeni bir başlangıç yapacağız. Ahlaklı, demokratik, herkesi kucaklayan bir başlangıç yapacağız."

"O YÜZDEN PARLAMENTODA AĞIRLAMAK İSTEDİK"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: "Türkiye'nin en temel sorunlarını konuştuk. Türkiye toplumunun, Türkiye halklarının bizden beklentisini konuştuk.

Bugün sayın başkanı burada ağırlamamızın nedeni, Kürt sorununun demokratik çözümünün parlamento çatısı altında, TBMM altında çözümünden yana olduğumuz göstermek amaçlıydı. O yüzden sayın başkanı ve heyeti parlamentoda ağırlamak istedik.

Başta Kürt sorunu olmak üzere, Türkiye'nin bütün sorunlarının çözümünde Türkiye toplumunun beklentilerini ve gelecek seçimler sonrası yapılacakları da istişare ettik. Geldikleri için teşekkür ediyoruz. "

"YAPICI BIR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: "Ziyareti değerli buluyoruz. Pek çok konu ele alındı. Türkiye çok boyutlu bir kriz dönemi yaşıyor. Deprem, büyük bir acı ile içinde bulunduğumuz yıkımın tablosunu bir kez daha çıplak şekilde gözler önüne serdi. Yeni bir döneme girmemize vesile olan deprem, keşke bu kadar acı ile birlikte gündeme gelmeseydi. Bu acıları yok sayarak siyaseti yürütmek mümkün değil.

Yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Partimiz, Türkiye'nin yıkımdan ağır zarar gören toplumsal kesimlerini ve yapılarını onarma konusunda acil programa ihtiyaç olduğu inancındayız. Acil bir onarım programına ihtiyaç var ve yeni bir başlangıca... Yeni başlangıç Türkiye'de; demokrasi, insan hakları, adalet ve özgürlük temelinde bir yaşam ve sistem kurmakla ancak mümkün olacaktır. Bu konularda görüşlerimizi paylaştık. Bu görüşmeyi Meclis'te yapmamızın nedeni de çözüm adresi olarak TBMM'yi gördüğümüzü vurgulamaktır. Türkiye'nin bütün sorunları burada, geniş toplumsal mutabakatla çözülebilir. Bu görüşmenin içeriğini de konuştuğumuz hususları da kurullarımıza taşıyacağız. İttifak güçlerimizle değerlendireceğiz. 1-2 gün içinde kamuoyuna, basına daha ayrıntılı bir açıklama yapacağız."

NE OLMUŞTU?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 18 Mart’ta HDP Genel Merkezi’nde HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar’ı ziyaret edeceği açıklanmıştı. Ziyaretten iki gün önce HDP tarafından yapılan açıklamada programların yoğunluğu gerekçe gösterilerek görüşme ertelenmişti.