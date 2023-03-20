Son dakika... Saat verildi: Kılıçdaroğlu, HDP'yi ziyaret edecek
Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet bugün saat 12.00'de HDP'yi Meclis'te ziyaret edecek.
HDP, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı TBMM’deki makamında ziyaret edeceğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, bugün saat 12:00’de Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ı TBMM’deki makamında ziyaret edecektir. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ve Eş Genel Başkanlarımız grup yönetim toplantı salonumuzda bir basın toplantısı düzenleyecektir" denildi.
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