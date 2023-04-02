Selvi Kılıçdaroğlu acı tabloyu paylaştı: Tek derdim bu gerçekler
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Sevli Kılıçdaroğlu, 20 yıllık AKP iktidarının sonunda gelinen ekonomideki acı tabloyu paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Tek işim, tek hayalim bu ülkede her çocuğun yeterli beslenerek büyümesidir" dedi.
Yüksek enflasyon karşısında alım gücünün yitirilmesiyle çocukların beslenme çantaları da boş kaldı.
Aileler, okulların hazırladığı günlük beslenme programlarını yerine getirmekte güçlük çekiyor. Çocuklar da yetersiz beslenmeye maruz kalıyor.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu bu konuya dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
20 yıllık AKP iktidarının sonunda gelinen ekonomideki acı tabloyu paylaşan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de çocuklarımızın %67'si sebzeyi, %87'si et ürünlerini her gün tüketemiyor" dedi.
'TEK DERDİM BU GERÇEKLER'
Beslenme çantalarının olduğu bir fotoğrafla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Selvi Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'de çocuklarımızın %67'si sebzeyi, %87'si et ürünlerini her gün tüketemiyor. Ben First Lady unvanı peşinde değilim, bu tarz fani şeylerde hiç gözüm yok, olmadı. Tek derdim bu gerçeklerdir. Tek işim, tek hayalim bu ülkede her çocuğun yeterli beslenerek büyümesidir."
Türkiye'de çocuklarımızın %67'si sebzeyi, %87'si et ürünlerini her gün tüketemiyor. Ben First Lady unvanı peşinde değilim, bu tarz fani şeylerde hiç gözüm yok, olmadı. Tek derdim bu gerçeklerdir. Tek işim, tek hayalim bu ülkede her çocuğun yeterli beslenerek büyümesidir. pic.twitter.com/kYMHRE201H— Selvi Kılıçdaroğlu (@Skilicdaroglu) April 2, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İmar affı'nın reklam yüzü o paylaşımları sildi
- Meclis'in kapanmasına günler kala...
- Ateş eden şahıs salıverildi
- Erdoğan'dan Akşener'e yeni tehdit
- Selahattin Demirtaş da 'seccade' tartışmasına katıldı!
- Trabzon'da gol yağmuru!
- Garo Paylan'dan TİP açıklaması: 'Çok çaba sarf ettik...'
- İrfan Değirmenci'den Ahmet Hakan'a çok konuşulacak yanıt
- İstanbul'da bugün bu yollar trafiğe kapalı!
- Erdoğan ve bakanlar için harekete geçildi