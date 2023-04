Selvi Kılıçdaroğlu acı tabloyu paylaştı: Tek derdim bu gerçekler

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 13:04

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 13:20

Yüksek enflasyon karşısında alım gücünün yitirilmesiyle çocukların beslenme çantaları da boş kaldı.

Aileler, okulların hazırladığı günlük beslenme programlarını yerine getirmekte güçlük çekiyor. Çocuklar da yetersiz beslenmeye maruz kalıyor.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu bu konuya dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

20 yıllık AKP iktidarının sonunda gelinen ekonomideki acı tabloyu paylaşan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de çocuklarımızın %67'si sebzeyi, %87'si et ürünlerini her gün tüketemiyor" dedi.

'TEK DERDİM BU GERÇEKLER'

Beslenme çantalarının olduğu bir fotoğrafla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Selvi Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de çocuklarımızın %67'si sebzeyi, %87'si et ürünlerini her gün tüketemiyor. Ben First Lady unvanı peşinde değilim, bu tarz fani şeylerde hiç gözüm yok, olmadı. Tek derdim bu gerçeklerdir. Tek işim, tek hayalim bu ülkede her çocuğun yeterli beslenerek büyümesidir."