Son dakika... Kılıçdaroğlu saat verdi: 'Burada buluşalım, sen gelme Erdoğan'

Yayınlanma: 15.04.2023 - 21:08

Güncelleme: 15.04.2023 - 21:16

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Saat 22.00'de burada buluşalım. Herkes gelsin. Sen gelme" ifadelerini kullanarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketledi.