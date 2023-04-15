Son dakika... Kılıçdaroğlu saat verdi: 'Burada buluşalım, sen gelme Erdoğan'
Son dakika haberi... Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yurttaşlara çağrı yaparak "Saat 22.00'de burada buluşalım. Herkes gelsin, sen gelme Erdoğan" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Saat 22.00'de burada buluşalım. Herkes gelsin. Sen gelme" ifadelerini kullanarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketledi.
Saat 22.00'de burada buluşalım. Herkes gelsin. Sen gelme @RTErdogan— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 15, 2023
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