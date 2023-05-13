Son Dakika: Kılıçdaroğlu sandık görevlilerine seslendi: Asla vazgeçmeyeceksiniz

Yayınlanma: 13.05.2023 - 13:37

Güncelleme: 13.05.2023 - 15:15

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Sandıklarda olacak kahramanlara..." notuyla yeni bir video paylaştı

Videoda yarınki seçimlerde görev alacak sandık görevlilerine seslenen Kılıçdaroğlu, "Sandıklarda yer alacak demokrasi emekçilerine buradan çok ama çok teşekkür ediyorum. Hikayenizi dünya konuşacak. Yıllarca anlatılacaksınız. Size ne yapmanız gerektiğini anlatmayacağım. İstanbul- Ankara seçimlerinden hepiniz antrenmanlısınız. Asla vazgeçmeyeceksiniz, yerinizi terk etmeyeceksiniz" dedi.

"ASLA VAZGEÇMEYECEKSİNİZ"

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Pazar günü sandıklarda yer alacak arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Son birkaç gündür yapılan tehditler, polisimize yapılan baskılar, ’Cep telefonuyla kimliğe ulaşıyorum’ şovlarının tek amacı vardı; sizi o sandıklardan uzak tutmak. Ha ne oldu? Gönüllü olmak isteyenlerden dolayı telefonlarımız kilitlendi, kimseyi korkutamadılar. Çünkü o sandıklara müşahit gidecek gönüllüler; erdem savaşçıları, vicdan emekçileri. Ve onlar, hepimizin olmak istediği kişiler.

Sandıklarda yer alacak demokrasi emekçilerine buradan çok ama çok teşekkür ediyorum. Hikâyenizi dünya konuşacak. Yıllarca anlatılacaksınız. Size, ne yapmanız gerektiğini anlatmayacağım. İstanbul, Ankara seçimlerinden hepiniz antrenmanlısınız. Asla vaz geçmeyeceksiniz, yerinizi terk etmeyeceksiniz.

Son sözüm de, o sandıklarda kamu adına görev yapacak kişilere. Hükümetler geçicidir, sakın unutmayın. Devlet bakidir, aslolan budur. Bunu aklınızın bir kenarında tutun. Partici değil devletten, adaletten, hukuktan yana olun.

Haydi bakalım; çoğu gitti, az kaldı.”