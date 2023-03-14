Son Dakika... Kılıçdaroğlu Suriye sınırında: Kimse elini kolunu sallayarak Türkiye'ye giremeyecek

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 17:14

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 18:09

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye sınırında konuştu.

"Bu necip milletin alnına ırkçılık gibi kara bir leke sürmeden Suriyeli kardeşlerimizi en geç iki yıl içinde kendi anavatanlarına göndereceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, "Yol geçen hanına dönen sınır kapılarımızı kesinlikle Cumhurbaşkanlığımızda, tam tersini yapacağız, her sınır kapısı bizim namusumuz olacak. Hiç kimse elini kolunu sallayarak bu sınırlardan Türkiye'ye giremeyecek" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birtakım ziyaretler gerçekleştirmek üzere Hatay'a gitti. Daha sonra İmamoğlu ile birlikte Suriye sınırına giden Kılıçdaroğlu, burada açıklamalar yaptı.

İran, Afganistan ve Suriye'ye seslenen Kılıçdaroğlu, "İran sınırını aşıp Türkiye'ye gelen Afganlıları da geldikleri İran'a geri iade edeceğiz. Bunu Suriye'nin de İran'ın da Afganistan'ın da bilmesini isteriz" dedi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"TÜRKİYE'Yİ AKDENİZ'İN EN GÜÇLÜ LİDER ÜLKESİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

"Bu necip milletin alnına ırkçılık gibi kara bir leke sürmeden, Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içinde kendi anavatanlarına göndereceğiz. Bunu herkesin bilmesini isterim. Suriyeli kardeşlerimizi göndereceğiz ama aynı zamanda Türkiye'yi bu bölgenin, Akdeniz'in en güçlü lider ülkesi haline getireceğiz.

İran sınırını aşıp Türkiye'ye gelen Afganlıları da geldikleri İran'a geri iade edeceğiz. Bunu Suriye'nin de İran'ın da Afganistan'ın da bilmesini isteriz. Açık ve net söylüyoruz. Arkamızda gizli bir hesap yok. Hiçbir ülkeye, hiçbir yabancıya karşı ön yargı yok. Ama biz kendi ülkemizde özgürce yaşamak istiyoruz. Kendi ülkemizin demografik yapısının değişmesini istemiyoruz."

"HIÇ KİMSE ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK BU SINIRLARDAN TÜRKİYE'YE GİREMEYECEK"

"Hududun namus olmasının temel gerekçesi, egemenlik sınırlarımızın belirlendiği alandır Hudut. O çizgilerin içinde kalan bizim egemenlik sınırlarımızdır. Bunu korumak da bizim namus borcumuzdur. Dolayısıyla, yol geçen hanına dönen sınır kapılarımızı kesinlikle Cumhurbaşkanlığımızda, tam tersini yapacağız, her sınır kapısı bizim namusumuz olacak. Hiç kimse elini kolunu sallayarak bu sınırlardan Türkiye'ye giremeyecek. Bunun da herkes tarafından bilinmesini isterim."

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI: 2 SENEDE VEDALAŞACAĞIZ

CHP lideri, buradaki açıklamalarının ardından kişisel Twitter hesabından da art arda paylaşımlar yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Suriyeli misafirlerimizle 2 senede vedalaşacağız. Sınırı ise her türlü kaçak geçişe, cumhurbaşkanlığımın ilk haftasında kapatacağım" ifadelerini kullandı.

Sınırın sıfır noktasına geldim. Bir konuda kararlığımın devam etiğini milletime söylemek için geldim. Cumhurbaşkanlığımın 2 önemli hedefi var: Birincisi Suriyelileri vatanlarına kavuşturmak. İkincisi ise, İran üzerinden kaçak gelenleri, İran’a geri göndermek. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 14, 2023

CHP liderinin paylaşımları şu şekilde:

* Sınırın sıfır noktasına geldim. Bir konuda kararlığımın devam etiğini milletime söylemek için geldim. Cumhurbaşkanlığımın 2 önemli hedefi var: Birincisi Suriyelileri vatanlarına kavuşturmak. İkincisi ise, İran üzerinden kaçak gelenleri, İran’a geri göndermek.

* Sokak ve mahallelerimizi sahiplerine geri vermek zorundayız. Ancak bu Necip Milletimize de ırkçılık gibi bir leke sürmeyecek biçimde, hassas bir şekilde yapmak zorundayız. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Büyük ve uluslararası bir projeyi koyacağım milletimizin önüne.

* Çalıştığımız programda hem sığınmacı işini çözmek hem de bu süreçte Türkiye için Akdeniz bölgesinde önemli bir siyasal liderlik rolü oluşturmak var. Milletimiz sabretsin, çok kısa sürede bilgilendireceğiz.

* İkinci meselem, her türlü kaçak girişi durdurmak. Bize göre mesele çok basit: Sınırın güvenliği ulusal güvenliktir. Sınır güvenliği, egemen bir ulusun en temel ve gerekli sorumluluğudur. Sınırını koruyamayan egemen olamaz.

* Özetle, Suriyeli misafirlerimizle 2 senede vedalaşacağız. Sınırı ise her türlü kaçak geçişe, cumhurbaşkanlığımın ilk haftasında kapatacağım.