Son Dakika... Kılıçdaroğlu yönetiminden yeni 'ihraç' hamlesi: Belediye başkanları ve bazı vekiller için görüşülecek

'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi MYK kararıyla partiden 9 milletvekilinin ihracı talebinde bulunmuştu.

Parti Meclisi dikkate alınmaksızın Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen vekiller yarın görüşülecek.

Diğer yandan Sözcü TV'nin geçtiği habere göre yarınki YDK toplantısında CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan bazı belediye başkanları ve milletvekillerinin ihracı istenecek.

9 VEKİLE İHRAÇ TALEBİ

Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu MYK 9 milletvekilinin ihraç edilmesini istemişti.

Bu isimler arasında, Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut yer alıyor.

ÖZEL'E YAKIN PM ÜYELERİ İSTİFA ETTİ

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yakın Parti Meclisi üyeleri 4'ü PM üyesi olan 9 milletvekilinin ihraç talebi sonrası istifa kararlarını açıkladı. 57 kişilik PM'den 28 kişinin çekilmesi ardından '40'ı altına düşen sayı' nedeniyle 45 gün içinde kurultaya gitmek parti tüzüğüne göre zorunlu hale geldi.