Son Dakika... Kılıçdaroğlu yönetiminin 'ihraç' kararı sonrası Özgür Çelik'ten ilk açıklama: 'Örgütümüzü ve partimizi savunacağız!'

Mahkemenin CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin MYK toplantısından yeni ihraç kararları çıktı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve çok sayıda yönetici hakkında hakkında ihraç talebinde bulunuldu. Özgür Çelik'ten ilk açıklama geldi.

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ankara’dan İstanbul’a dönüş yolundayım, İl Başkanlığımıza geçiyorum. Haksızlığa boyun eğmemizi kimse beklemesin. İstanbul’un iradesini sonuna kadar savunacağız.

Örgütümüzü ve partimizi savunacağız.Halkımız için, ülkemiz için, Cumhuriyet için, Görevimizin başındayız."

NE OLMUŞTU?

CHP'nin seçilmiş yönetimine yönelik alınan yeni ihraç ve il başkanlığı fesih kararları butlan yönetiminin Sözcüsü Müslim Sarı tarafından açıklandı. Sarı "6 arkadaşımızı, 3'ü mevcut, 3'ü önceki dönem il başkanını tedbirli şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ettik" dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında ihraç talebinde bulunuldu.

Müslim Sarı, Bursa, Erzurum ve Bitlis CHP il Başkanlıklarının feshedildiğini açıkladı. Fesih kararıyla görevden alınan il başkanlarının isimleri şöyle:

Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Erzurum İl Başkanı Serhat Caneş ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya. Öte yandan CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, hakkında MYK kararıyla ihraç talebinde bulunuldu.