Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan AKP sözcüsüne tepki: Sen devlet misin?

01 Mart 2022 Salı, 14:18

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, ''Bize sağlıklı eleştiriler yapanlara saygı duyuyoruz. Biz her türlü açığa açık bir partiyiz. Biz ülkemizde demokrasiyi getirmek istiyoruz, kucaklaşmak istiyoruz. Bu mücadeleyi gerçekleştirmek için kucaklaşacağız. Bunu bozmak isteyenlere izin vermemek lazım" dedi.

''PARALEL YAPI İNŞA EDİYORSUNUZ''

Kılıçdaroğlu, ''Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma olduğunda Denizli'deydim. Sayın Engin Altay'ı aradım. TBMM'nin toplanması lazım. Sonra ittifakının diğer bileşenlerini aradım, onlara da aynı düşünceleri ifade ettim. Olay 24 Şubat 2022'nin çok erken saatlerinde meydana geldi. Aynı gün Sayın Erdoğan güvenlik zirvesini topladı. Siz bir zirve topluyorsunuz, eğer zirve devletin bir zirvesiyse bu MGK. Ama siz bu kurumu kenara bırakıp bir paralel yapı inşa ediyorsanız ve bunu partileştirmişseniz ciddi bir sorun var demektir. Dışişleri Bakanı Kazakistan'da. 1,5 saat zirve görüşülüyor, Dışişleri Bakanlığı'ndan kimse yok. Güvenlik zirvesi parti zirvesi midir, Türkiye Cumhuriyeti'nin zirvesi midir?'' diye sordu

"AK PARTİ SÖZCÜSÜ DEVLET ADINA NASIL KONUŞUR?"

''Aynı gün parti sözcüsü açıklama yapıyor'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Sen devlet misin? Sen AK Parti'nin sözcüsün. Kalkıyorsun devlet adına konuşuyorsun. Dışişleri Bakanlığı'ndan sözcü konuşur, Genelkurmay'dan konuşur, Milli Savunma'dan, Cumhurbaşkanlığı'ndan çıkar konuşur eyvallah dersin. AK Parti'nin parti sözcüsü devlet adına nasıl konuşur? Ben bu devletin bu duruma düşürülmesinden üzüntü duyuyorum. Arkasından TBMM'de toplantı oluyor. Siz 600 milletvekiline saygı duyuyorsanız, siz milli iradeye saygı duyuyorsanız, bu olay olduğunda yürütmeden birisi gelir bilgi verir. Devletin bu kadar çürüdüğünü, ayaklar altına alındığını ilk kez görüyorum. Rezalet bir durum. Arkasından AK Parti'nin bir matematik dahisi o bir açıklama yapıyor. Ben, böyle bir tabloyu Türkiye adına kaldırılamaz bir tablo olarak düşünüyorum. Kurumsal bir yapısı, saygısı vardır. Çürüyen bir devlet yapısıyla karşı karşıyayız. Devleti bir kişiye teslim ederseniz gelinen tablo budur. Bu çok ağır bir tablodur. Rezalet her alana giriyorsa siyaset kurumu bu süreç içerisinde başı dik gezemez. Burnumuzun dibinde savaş var. Güvenlik zirvesi diye bir zirve toplayacaksın, TBMM'yi devre dışı bırakacaksın, Dışişleri'ni devre dışı bırakacaksın, parti sözcüsü devlet adına açıklama yapacak'' ifadelerini kullandı.

''DİĞER PARTİ GENEL BAŞKANLARI NEDEN YOK?''

''Diğer parti genel başkanları neden yok?''Kılıçdaroğlu, "O zirvede akıl olmadığı için, o zirvede bütün olaylar net tartışılmadığı için zikzaklar işlemeye başladı. Erdoğan, 'Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatı reddettiğimizi belirtiyorum' diyor. Doğru mu, doğru. Madem ki dünyanın istikrarına vurulan ağır bir darbe, Avrupa Konseyi'nde niye çekimser davranıyorsun? MGK'yı toplasaydın böyle zikzaklar çizmezdin. Güvenlik zirvesinde AK Parti Genel Başkanı orada, diğer parti genel başkanları neden yok?" diye konuştu.

''NE ZİRVESİ?''

"MGK bir anayasal kurumdur" diyen CHP lideri, "Böylesine olağanüstü bir olayla karşılaştığınızda devletin toplaması gereken ilk kurum MGK'dır. MGK toplansaydı herkes gerçekleri öğrenebilir miydi, öğrenirdi. Ne kadar işe yaramaz insan varsa toplamışsın, sonra güvenlik zirvesi diyorsun; ne zirvesi?" ifadelerini kullandı.

''BUNU YAPARSA PROTESTOMU BİTİRECEĞİM''

Elektrik zamlarını eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Devleti yönetemiyorlar, devlet aklını sıfırladılar. Bürokrasiyi bitirdiler. Elektrik zammını yaptılar değil mi? En alt seviyeye bakın yüzde 127. Zam için tekrar toplandılar, Erdoğan söylediklerini geri aldı ve 'Tarifeleri indireceğiz' dedi. Yüzde 100 zam. Zam gelmeden önce açıklama yapmıştım. 4 kişilik ailenin ortalama elektrik tüketimi 230 kw/s demiştim. 150 kw/s'yi 210 kw/s yaptı, dün akşam 240 kw/s yaptı. Bizim sosyal tarifemizi kabul etti. Devleti yönetemiyorlar, yönetme güçleri yok, iradeleri yok, kapasiteleri yok. Şimdi KDV'yi sıfırla dedik yüzde 8 yaptı. En azından hazirana kadar sıfırla. Bunu yaparsa protestomu bitireceğim" dedi.