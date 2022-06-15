Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan 'Canan Kaftancıoğlu' açıklaması: 'Canan Kaftancıoğlu görevinin başında'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun parti üyeliğinin düşürülmesi üzerine açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Canan Kaftancıoğlu görevinin başında. Adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz" dedi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğinin düşürülmesi hakkında açıklama yaptı.
"GÖREVİNİN BAŞINDADIR"
Kılıçdaroğlu, "Canan Kaftancıoğlu görevinin başındadır. Biz Canan Hanımı İstanbul İl Başkanı olarak yüreğimize yazmış vaziyetteyiz. Kimse endişe etmesin. Yapılan uygulamanın da adil bir uygulama olmadığını biliyorum. Adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz. Adaletsizliğe boyun eğerseniz yeni adaletsizliklere kapı aralamış olursunuz. Canan Hanım ne yaptı? Neden il başkanlığı düşürülüyor. Birilerinin talimatına 'evet' mi diyeceğiz? Hayır demeyeceğiz. Bizim ruhumuzunda, Kuvayi Milliye vardır. Adalete saygılıyız ama adalet, adalet olduğu sürece. Bir kişiye haksızlık yapılıp görevinden alınacak, üyeliği düşürülecek. Biz buna uymayız" diye konuştu.
İlgili Haberler
- CHP, siyasi parti üyeliği düşürülen İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu’na sahip çıktı
- Ekrem İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu kararına ilk tepki: 'Yol arkadaşlığımız devam edecektir'
- Son Dakika: Siyasi parti üyeliğinin düşürülmesi kararının ardından Canan Kaftancıoğlu'ndan jet yanıt
-
Video Haberler
- 'Beceremiyorsanız yoldan çekileceksiniz'
- 'Elinizi vicdanınıza koyun öyle oy verin'
- Başıboş atlar trafiği felç etti
- Site otoparkında heyelan meydana geldi
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Taksim'de kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
- Taksiciye itiraz etti: Saldırıya uğradı
- İnekler E-5 Karayolu’na çıktı, trafik aksadı
- Motorine yeni zam yolda
- 'Ağzımızı da açtırmıyorlar, oturup ağlamak lazım'
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Memur maaşlarına para kalmadı!
- Gözleri doldu, sesi titredi...
- NATO'dan yeni Türkiye açıklaması
- Sokakta cinsel ilişkinin 5 nedeni
- Dünya Kupası'na son bilet belli oldu!
- NBA yıldızına şok... Hapis cezasıyla karşı karşıya!
- Motorine yeni zam yolda
- 'Bu saçma karardan geri dön'
- Skandalda ilk ifade ortaya çıktı