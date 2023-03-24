Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Erbakan tepkisi: 'Resim netleşiyor...'
Son dakika haberi... Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılma kararı hakkında açıklamada bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Karşımızdaki ittifak gasp edilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçti. Söyleyeceğim tek şey; kadınları, bilhassa genç kadınları hiç tanıyamadıklarıdır." ifadelerini kullandı.
AKP'den Genel Başkanlığı düzeyinde Refah Partisi Genel Merkezi'ne yapılan bugünkü ziyaretten olumlu sonuç çıktığı ve Yeniden Refah Partisi'nin, son görüşmenin ardından Cumhur İttifakı'na resmen katıldığı belirtildi.
İttifak kararına ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Resim her geçen gün netleşiyor. Biz barışmanın, açık yaraları kapatmanın, makulün, dünya ile rekabetin ittifakını kurduk. Karşımızdaki ittifak gasp edilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçti. Söyleyeceğim tek şey; kadınları, bilhassa genç kadınları hiç tanıyamadıklarıdır." dedi.
Resim her geçen gün netleşiyor. Biz barışmanın, açık yaraları kapatmanın, makulün, dünya ile rekabetin ittifakını kurduk. Karşımızdaki ittifak gasp edilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçti. Söyleyeceğim tek şey; kadınları, bilhassa genç kadınları hiç tanıyamadıklarıdır.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 24, 2023
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