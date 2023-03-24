Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Erbakan tepkisi: 'Resim netleşiyor...'

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 22:44

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 22:57

AKP'den Genel Başkanlığı düzeyinde Refah Partisi Genel Merkezi'ne yapılan bugünkü ziyaretten olumlu sonuç çıktığı ve Yeniden Refah Partisi'nin, son görüşmenin ardından Cumhur İttifakı'na resmen katıldığı belirtildi.

İttifak kararına ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Resim her geçen gün netleşiyor. Biz barışmanın, açık yaraları kapatmanın, makulün, dünya ile rekabetin ittifakını kurduk. Karşımızdaki ittifak gasp edilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçti. Söyleyeceğim tek şey; kadınları, bilhassa genç kadınları hiç tanıyamadıklarıdır." dedi.