Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Devleti yönetenin vaadi olmaz, taahhüttü olur

Yayınlanma: 20.04.2023 - 23:52

Güncelleme: 21.04.2023 - 00:28

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'doğalgaz müjdesi'ne sosyal medyadan yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan çok panik. İyidir, halkın yararınaysa iyidir. Biz devlet terbiyesi ile yetişmiş insanlarız. Devleti yönetenin vaadi olmaz, taahhüttü olur. Çünkü devletin parası halkın parası. Devlet adına, halkın yararına verilen taahhütleri, devamlılık esasıyla mutlaka yerine getiririz.

Covid, yangınlar, ekonomik kriz, deprem sırasında unutulan ama seçim sırasında hatırlanan halkımızın yararına bolca taahütte bulunsunlar ki devletin sözü anlamına gelsin ve Bay Kemal de seve seve yapsın."

Erdoğan çok panik. İyidir, halkın yararınaysa iyidir. Biz devlet terbiyesi ile yetişmiş insanlarız. Devleti yönetenin vaadi olmaz, taahhüttü olur. Çünkü devletin parası halkın parası. Devlet adına, halkın yararına verilen taahhütleri, devamlılık esasıyla mutlaka yerine getiririz. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 20, 2023

ERDOĞAN'DAN SEÇİM ÖNCESİ DOĞALGAZ MÜJDESİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022’de yüzde 164 oranında zamlanan doğalgaz için "indirim" müjdesi vermişti. Erdoğan, "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Erdoğan, üniversite öğrencilerinden "bir defaya mahsus olmak üzere" cep telefonu ve bilgisayar alınımında vergi muafiyeti sağlanacağını açıklamıştı. Bunun yanı sıra yeni evlenecek gençlere, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sağlanacağını duyurmuştu.