Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: 'Bırak palavrayı!'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TSK komutanlarına tepki gösterdiği açıklamasını hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Erdoğan bırak palavrayı. Benimle ilgili iftiralarını askerlere alkışlattın" dedi. TSK komuta kademesine seslenen Kılıçdaroğlu, "Siyaset istiyorsanız, o kutsal üniforma ile yapamazsınız. İzin vermem" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,TSK komut kademenize 'Haddinizi bilin!' çıkışından rahatsız olarak kendisini hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından yanıt verdi.
'BIRAK PALAVRAYI!'
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Erdoğan bırak palavrayı. Benimle ilgili iftiralarını askerlere alkışlattın. Sen artık Kenan Evren kafasısın, biz özgürlükçüyüz, reformcuyuz. Komuta kademesine tekrar sesleniyorum; siyaset istiyorsanız, o kutsal üniforma ile yapamazsınız. İzin vermem. Türkiye’nin askerisiniz siz!" ifadelerini kullandı.
Erdoğan bırak palavrayı. Benimle ilgili iftiralarını askerlere alkışlattın. Sen artık Kenan Evren kafasısın, biz özgürlükçüyüz, reformcuyuz.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 14, 2023
Komuta kademesine tekrar sesleniyorum; siyaset istiyorsanız, o kutsal üniforma ile yapamazsınız. İzin vermem. Türkiye’nin askerisiniz siz!
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu'na Muğla'da katıldığı etkinlikte tepki gösteren Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak bir savunma sanayi projemizin açılışında ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini hep birlikte gördük. Bay Kemal, Sakarya Arifiye'de bu ordunun başkomutanı olarak Tayyip Erdoğan ne yaptı? Orada fırtına obüslerinin teslim törenini yaptı. Senin hayatında, senin aklında böyle bir şey var mı? Altay tanklarının teslimini yaptık Bay Kemal. Ordumuz bunlarla o terör örgütlerini ne yaptı? İnlerine indi, inlerine..." ifadelerini kullanmıştı.
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