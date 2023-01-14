Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu 'Selahattin Demirtaş'la hedef aldı: Bu ülkenin siyasetçisi olabilir mi?

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 14:30

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 14:30

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menteşe Atatürk Bulvarı'nda Marmaris-Datça Yolu, Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Bodrum Devlet Hastanesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın hedefinde Altılı Masa ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesine "Haddinizi bilin!" çıkışı yapmasından rahatsız olan Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak bir savunma sanayi projemizin açılışında ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini hep birlikte gördük" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye düşmanlarına gösteremediği tepkiyi ordumuzun komutanlarına sergileyen, seviyesizce hakaret eden bir kişi bu ülkenin siyasetçisi olabilir mi? İhanet kampanyasında başarılı olamayan habis zihniyet, bu defa doğrudan kahraman ordumuzu ve şerefli komutanlarımızı hedef alarak asıl niyetini gösterdi" diye konuştu.

Erdoğan, CHP liderinin teröristleri cezaevinden çıkarmayı amaçladığını öne sürdüğü açıklamasında, "Teröristler oralardan çıkamazlar. Ama bu şimdiden vaat ediyor. Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan bu Demirtaş değil miydi? Şimdi çıkmış, 'Onları çıkaracağım' diyor. Bu millet sana bu yolu açmaz. Bu millet terörden beslenenlere, kan emicilere bu ülkede yol vermez. Ben milletime güveniyorum" ifadelerini kullandı.

ALTILI MASA'YA: HERKES AYRI HESAP YAPIYOR

Erdoğan, Altılı Masa'yı hedef almaktan da geri durmadığı konuşmasında, alandaki kalabalığa hitap ederken isim vermeden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na da "Seçilmediğin halde nasıl oluyor da 'hemen seçime gideriz' diyorsun?" diye seslendi.

Erdoğan şunları söyledi:

"Rahmetli Menderes'i idam sehpasına götürüp ülkenin başına böyle çöreklendiler. Bize de aynısını yapmak için çok uğraştılar. Ülkeye ve millete daha çok hizmetler kazandırmak için harcayacağımız enerjinin bir kısmıyla bunlarla uğraştık. Ne yaparlarsa yapsınlar, ben şu an karşımdaki bu muhteşem kalabalığın az önce resmi rakamını sordum. 50 bine varan bir katılımla bugün buradayız.

Bir masa kurmuşlar, Herkesten ayrı ses çıkıyor. Herkes ayrı hesap yapıyor. Bunlar hiç Anayasa'yı okumamışlar. Seçilmediğin halde nasıl oluyor da 'hemen seçime gideriz' diyorsun? Bunların 'Allah bir' dediğine inanın başka bir şeye inanmayın.

Masanın altında sakladıkları ortakları ayrı telden çalıyor. Şımarmalarından yanlarına varılmıyor. Bunlar sadece zarar dostudur. Ülkenin ve milletin iyiliğini istedikleri tek bir örnek görülmemiştir."