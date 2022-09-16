Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul' çıkışı: 'Elini ayağını çeksin'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Arnavutköy Yaşam Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu. Kılıçdaroğlu yandaş basına tepki göstererek, "Hemen havuz medyası bir merkezden talimat alıp başlıyor" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Arnavutköy Kültür, Spor, Eğitim ve Yaşam Merkezi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
- "İstanbul'a, İstanbullulara hizmet etmenin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz.
- İstanbul yıllarca ihmal edildi. İstanbul dünyanın en güzel kendi.
- Geçmişte kente rant gözüyle bakanlar, "Kupon araziler bana sorulmadan kimseye verilmeyecek" diyenler İstanbul'dan elini ayağını çeksin.
- Arnavutköy'den az oy alıyor. Kabahat bizde. Siz gidip Arnavutköy'de vatandaşın sofrasına oturdunuz mu, çayını kahvesini içtiniz mi, derdini dinlediniz mi? Ankara'da oturduk, nutukları attık, Arnavutköy bize oy versin, diyoruz. Bunları yapmadık. Ama şimdi yapıyoruz. Geleceğiz, oturacağız, helalleşeceğiz, kucaklaşacağız, ayrışmayacağız, beraber olacağız. Adalet, hak, hukuk için beraber olacağız.
- Kütüphanenin adının 'Cemil Meriç' olması son derece değerli. Bizim hak edene hak ettiğini verdiğimizi gösterir. Onun siyasi görüşüne değil, onun bizim edebiyatımıza yaptığı katkı açısından hiçbir ayrım yapmadığımızı gösterir. Bu insanlar bizim kültürümüzün, edebiyatımızın parçası.
- Diğer belediye başkanlarını davet ediyoruz çoğu zaman icabet etmiyorlar. Ayrımcılık bu ülkeden artık silinmeli. Sayın başkanım siz üstünüze düşen görevi yapıyorsunuz ve yapmaya da devam edin. Bizim kültürümüzü, bizim inancımızı, bizim felsefemizin ne olduğunu onlarda artık öğrenmeliler. Biz Yunus'un felsefesinden, Ahi Evran'ın, Mevlana'nın, Horasan erenlerinin felsefesinden geliyoruz. Biz ayrımcılık yapmayız, kimseye kin tutmayız. Siyaset ayrı, insanlık ayrıdır.
- Belediye başkanlarıma 'Fakir mahallelerden başlayarak hizmet götüreceksiniz' dedim. Arnavutköy'de bunlardan birisi. Bir anlamda İstanbul'un varoşu olarak tanımlanır. İstanbul ayrı Arnavutköy ayrı. İstanbul'un yarattığı bütün değerlerden Arnavutköylülerin de yararlanması lazım.
6'LI MASA AÇIKLAMASI
- Bizim görevlerimizden birisi fakirin fukaranın hakkını korumaktır. Fakirin fukaranın hakkını korursanız sosyal devlet olur. Hiçbir evde gelecek endişesinin olmadığı bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Biz bu inşa olayını sadece CHP olarak değil 6 siyasi parti bir araya gelerek bunu yapmak istiyoruz. Sorun bir Türkiye sorunudur. Ayrışan Türkiye istemiyoruz. Kucaklaşan bir Türkiye istiyoruz. Varsa hataları hatalarıyla yüzleşme cesareti gösteren bir Türkiye istiyoruz. Birlikte yaşamak istiyoruz. Böyle bir Türkiye 6 liderin de isteğidir. Bu çerçevede hareket ediyoruz.
- Canımızı acıtan şudur. Alt gelir gruplarından üst gelir gruplarına olağanüstü kaynak transferi oluyor. Sosyal devlet, fakirin, fukaranın yanında duran devlet demektir. Kur Korumalı Mevduat diye bir olay yapmışsanız, 6 ayda bu mevduat sahiplerine ödediğiniz para 75 milyar 600 milyon lira. Bu hazineden çıkan para. Bir de Merkez Bankası'ndan çıkan var. 170 milyar lirayı bir avuç kişiye veriyorsunuz. Biz bunu kabul etmiyoruz.
SOSYAL KONUT TEPKİSİ
- Proje açıkladılar. Eyvallah, başımın üstünde yeri var. Her fakirin, fukaranın başını sokabileceği bir evi olsun. İtirazım yok buna. Ama kafamda bazı sorular var, sormak zorundayım. Parayı topluyorsun, herkes sıraya girdi parayı yatırdı. Kurayı 6 ay sonra çekeceksin. Baştan kura çeksen de alacaksın baştan sen parayı kullanacaksın, 6 ay sonra kura çekeceksin. Kurada çıkmazsa ne olacak benim hakkım?
- Ben birileri gibi faizle geçinen birisi değilim. Birileri gibi devleti soyan, kul hakkı yiyen biri değilim. Bu ülkeye temiz siyaseti, ahlaklı siyaseti, fakirin fukaranın hakkını koruyan bir siyaset inşa etmeye çalışıyorum.
- Söylediğim şuydu. Para topluyorsunuz güzel. Yarın müteahhit, 'Ben yapmıyorum. Demire, çimentoya zam geldi' dese ne olacak? Fikirtepe'de gecekondular vardı. Kentsel dönüşüm yaptılar, fakiri fukarayı sürdüler, gökdelenleri diktiler oraya fakire ne ev ne yurt kaldı. Onları savunmak yine bana kaldı. Aynı tablonun yaşanmasını istemiyorum.
- Beşli çeteye garanti veriyorsun. 'Müteahhitlere makul düzeyde kar elde edilecek şekilde garanti ver. Bu insanlar terk etmesinler, işi bitirsinler' dedim. Hemen havuz medyası bir merkezden talimat alıp başlıyor. 'Kılıçdaroğlu bunların ev sahibi olmasını istemiyor' diyor. Akıl var mantık var. Benim dediğimi anlamıyor musunuz siz? Ben fakirin fukaranın ek bir yükümlülük altına girmeden verin garantiyi müteahhit alsın... TOKİ ihale açtı müteahhitlerin çoğu girmedi. Akılları sıra onlar malı götürecek Kılıçdaroğlu ses çıkarmayacak, yemezler. Ben fakirin, fukaranın, dulun, garibanın yanındayım.
- İktidar değişecek, Millet İttifakı gelecek iktidara, Türkiye'nin bütün sorunlarını çözecek o senin ver dediğim garantilerin tamamına uyacağız ve sürdüreceğiz. Böylece fakir, fukara ev sahibi olacak. Bunu nasıl yapacağız derseniz geleceksiniz İmamoğlu'nun kapısını çalacaksınız, size öğretecek. Size anlatırız çünkü biz vatandaşa hak temelli bakarız."
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