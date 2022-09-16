Kılıçdaroğlu'ndan iktidara yakın medyaya 'sosyal konut' tepkisi: 'Erdoğan'ın propaganda aparatları'

16 Eylül 2022 Cuma, 09:25

İktidarın “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi” olarak duyurduğu projenin ayrıntıları açıklandıkça tartışma da büyüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara yakın medyaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Twitter'dan paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın propaganda aparatları. Konutlar yapılsın, devlet garanti versin, destekleyeceğim dedim, kara propaganda aparatlarının haber yapma şekli işte bu… Genç muhafazakar; bu yalan ve talan düzenine son vermek senin elinde. Yaşlıları kandırıyorlar ama sizleri kandıramıyorlar!" dedi.

Erdoğan'ın propaganda aparatları. Konutlar yapılsın, devlet garanti versin, destekleyeceğim dedim, kara propaganda aparatlarının haber yapma şekli işte bu… Genç muhafazakar; bu yalan ve talan düzenine son vermek senin elinde. Yaşlıları kandırıyorlar ama sizleri kandıramıyorlar! pic.twitter.com/pYoBmUAI59 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 16, 2022

"BANKER ERDOĞAN MISIN SEN? YETER BE ADAM!"

CHP lideri, sosyal konut projesiyle ilgili Twitter hesabından paylaşım yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Konut meselesi gündemde. Defalarca ısıtılıp ısıtılıp insanımızın önüne konmuş bir proje. Yıllardır aynı hikaye. Erdoğan, biliyorum seçim öncesi para toplamak için yapıyorsun bunu. Ben sosyal devletin savunucusu olarak sosyal konutların yaygınlaşmasını canı gönülden istiyorum.

Sana inanalım istiyorsan, bu işe müteahhitlerin girmesi için hazineden gelir güvencesi ver. Beşli çeteleri semirttin, asıl fakir fukaranın konutu için garanti ver. Vermezsen, sen de biliyorsun ki bu proje bitmeyecek. Gerçi alışkınsın sen boş toprağa yalandan beton harcı dökmeye…

Ben de buradan taahhüt ediyorum, biz iktidara geldiğimizde bu garantilerin arkasında duracağız. Erdoğan garanti vermezsen, bu proje bir Banker Yakup zihniyetinden ibarettir. Topla paraları fakir fukaradan, seçim sürecini finanse et. Banker Erdoğan mısın sen? Yeter be adam!"