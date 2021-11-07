Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi ve tezkere çıkışı

07 Kasım 2021 Pazar, 14:37

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik Kolları Kurultayı’nda konuştu.

Kılıçdaroğlu konuşmasında, iktidara gelmeleri durumunda İstanbul Sözleşmesi’nin tekrar yürürlüğe konulacağını söyledi.

CHP olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatan tezkereye “hayır” demeleri üzerine de konuşan Kılıçdaroğlu, “Kendi ülkemizde yabancı askerlerin gelmesini istemiyorsak zaten tezkereye hayır demek zorundayız.” dedi.

Konuşmasının devamında gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, “Sevgili gençler! Ödediğiniz her kuruş vergi ya Londra’daki tefecilere ya da beşli çeteye gidiyor…” diye belirtti.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığı tehlikede. Suriye tezkeresine ‘hayır’ dedik, elbette doğrusunu yaptık. Kendi ülkemizde yabancı askerlerin gelmesini istemiyorsak zaten tezkereye hayır demek zorundayız, biz Kuvayi Milliyeciyiz.

Daha önce gelen tezkerelere evet demiştik, noldu, ne yaptılar? Evet dedik de ne yaptılar. Beklentilerimizi karşıladılar mı? 33 askerimiz şehit edildiğinde hesabını sormak yerine gittiler başka egemen gücün liderinin kapısında dakikalarca beklediler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak benim ağırıma gidiyor. Süleyman Şah türbesini kaçıranları tarih affetmeyecektir, siz de affetmeyecektir.

Halkın iktidarında ilk bir hafta içinde Süleyman Şah Türbesi ve bayrağımız oraya gidecek, bedeli ne olursa olsun."