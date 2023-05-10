Son dakika... Kılıçdaroğlu net konuştu: Yönetimi vermemezlik edemez, tıpış tıpış verecek!

Yayınlanma: 10.05.2023 - 21:18

Güncelleme: 10.05.2023 - 22:47

Millet İttifakı’nın ortak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tele1'de Merdan Yanardağ ve gazeteciler Evren Özalkuş ile Zeynel Lüle’nin sorularını yanıtlıyor.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Gençler umduğumuzdan daha fazla siyasetin içinde. Baskıcı bir yönetim istemiyorlar. 5 milyon 300 bin genç gidip oy kullanacak. Bu çok önemli. Mutfaktaki yangını da en çok hisseden kadınlar. Gençler ve kadınlar iktidarı yolcu edecekler.

Türkiye ikiye bölünmüş vaziyette. Bir yanda kadın ve erkek eşitliğini savunanlar, diğer tarafta kadını değersiz görenler. Bir tarafta demokrasi isteyenler, diğer tarafta demokrasi isteyenler. Hayatın her alanında farklılaşmayı görebiliriz. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir tablo yok. Biz dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalışıyoruz. Yoksulluğun buradan kaynaklandığını anlatıyoruz. Türkiye’nin yalnızlaştığını anlatıyoruz. Düne kadar hakaret ettiklerini kişinin ayağına gittiğini görüyoruz. Bunlara tanık oluyoruz. Bütün bunlardan çıkışın yolu sandık olacak. Her vatandaşımın pazar günü gidip oy kullanmasını ve sayımını izlemesini istiyoruz.

'İLETİŞİM BAŞKANLIĞI AK PARTİ’NİN YASA DIŞI ORGANI GİBİ DURUYOR'

Eskiden çatışma olurdu karşılıklı. Şimdi çatışmadan özenle kaçınılıyor. Çünkü ne olduğunu biliyoruz, seçmen de biliyor. Seçmen tahriklere kapılmıyor. El broşürleri dağıtılıyor. Ya bunlarda Allah inancı, ahlak var mı? Demokrasi ahlak üzerine inşa edilir. Devleti yönetenler partiyi devletleştirdiler. Sanki Türkiye Cumhuriyeti yok AK Parti devleti var. İletişim Başkanlığı AK Parti’nin yasa dışı organı gibi duruyor. Bu ülkede halen bozulmamış bürokratlar var. Bürokratlar bize bilgi getiriyor. Her gelen bilgiyi hemen kullanmıyoruz. Ahlaksızlık yapan anlayışın iktidarda olması kabul edilemez. Bir şey söylenecekse TELE1 olur başka yer olur. Oturup konuşuruz. Ama toplum artık buna inanmıyor. Parayı verip matbaada bastırıyorlar.

MUHARREM İNCE AÇIKLAMASI: BU AHLAKSIZLIKTIR

Kimse montajcılara inanmasın. Bu ahlaksızlıktır. Bununla mücadele etmek de her vatanseverin görevidir. Çıkıp iftira atarlar. Türkiye’nin buradan çıkması lazım. Ahlaksız yapıları açığa çıkaracağız. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu gücü var. Dijital ortama iz bıraktığınız zaman bunu saptamak kolay.”

'YSK VE AA YAYINLAMASA BİZ AÇIKLAYACAĞIZ'

YSK açıklamasın biz açıklayacağız. Bizim tarihimizde ilk kez bir buçuk yıldır seçim güvenliği için çalışıyoruz. Bütün ayrıntılar hesaplandı. Eğitimler verildi. Altyapılar oluşturuldu. Denemeler de yapıldı. Dün de deneme yapıldı. Diğer partiler de yapıyor. Bayram ahvası içinde sandığa gideceğiz. Büyük bir eğlence içinde gidin. Komşularınızı, yakınlarınızı alın. Geçmiş dönemde AK Parti’ye, MHP’ye oy vermiş olanları da ikna edin. Dijital altyapının güvenliğini aldık. YSK, AA yayınlamasa da, seçim sonucu dursa da biz hepsini tek yayınlayacağız.

'ÇATIŞMA ORTAMI YARATMAK İSTEYEBİLİRLER'

AK Partili bazı unsurlar, ya da AK Parti’nin tahrik ettiği bazı unsurlar sokağa çıkıp ateş edebilirler. Bir çatışma ortamı yaratmak isteyebilirler. Kast ettiğim buydu. Yoksa herkes sonucu takip edecek.

'MALVARLIKLARINI AÇIKLASINLAR'

En sonunda halkı darbeci yaptılar. Soğan üreticisini terörist, emekliyi terörist yaptılar. Şimdi de kalkıp vatandaşı darbeci yapıyorlar. Seçim tarihini belirlleyen bunlar YSK’yı, oy pusulasını belirleyen bunlar. Beğenmedikleri zaman vatandaş darbe yaptı diyorlar. Bunların halkla ilgisi kalmadı. Dünyalıklarını yurtdışına götürdüler. Binaları, gökdelenleri orada. Hepsini biliyoruz. Hepsini getireceğim. Korktukları bunlar. Kul hakkı yemedim, yedirmeyeceğim de. Malvarlıklarını açıklasınlar. Ya da gelsinler televizyon programında ben onlara her şeyi anlatayım.”

'HALKIN İRADESİ HER ŞEYİN ÜSTÜNDE'

“Demek ki kazanacağımı o da kabul ediyor. Teslim etmez ne demek? Ne demek teslim etmez. Halkın iradesi her şeyin üzerinde. Parlamentoyu da Cumhurbaşkanını da belirleyen halk. Tıpış tıpış verecekler. Ben ondan tencere istemiyorum ki. Denemek istediler İstanbul’da. Seçim kurulundaki çetelerle halletmek istediler. Bizim hukuk tarihimizdeki en büyük rezaletlerden biridir. Ben onlara çete dedim dava açtılar. Bunun peşini bırakmayacağım.

HAVALİMANINDAN 1 MİLYAR DOLAR İDDİASI

Sadece bir havalimanı. 1 milyar dolar. Bunlar bilinen olaylar, paraların nasıl gittiği belli. Yapılan ihaleler, alınan rüşveteler, vatandaşın soyulması, dolar endeksli ihale yapılması, 85 milyonun bir avuç kişiye çalışır hale getirmesi. Tüm bunları üst üste koyduğunuz zaman bizim uzman arkadaşlar 418 milyar dolarlık bir kaybı ortaya çıkardı. Her birisini dosyaladık, bir tarafta tutuyoruz. Devleti soyanlarla bizim sorunumuz var.

'TBMM, TMSF'YE SORUŞTURMA AÇAMAYACAK DİYE KANUN ÇIKARDILAR'

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilktir. TBMM, TMSF'de soruşturma açılmayacaktır diye kanun çıkardı. Belki de hiçbir ülkenin tarihinde böyle bir rezalet yaşanmamıştır. TMSF'yi soyacaksın, soyanlara soruşturma açamayacaksın, kanun çıkardılar. Bu parlamentoyu itibarsız kılmak demektir. Yargı felaket durumda. Bir tek Yargıtay kararı altında imzası olmadan kişi alındı AYM'ye üye yapıldı. Bu yargıç mı şimdi? Buna yargıç denmez ki, paraşütle geleceksin oraya, dayın olacak orada.

'BİR KİŞİNİN ÖNÜNÜ AÇARSANIZ AHLAKİ DEĞİL'

Özel sektör de bu alana girecekse bir rekabet içinde girilmeli. Dolayısıyla kim daha iyi nitelikli ürün üretiyorsa başımızın üzerinde yeri var. Ama diğerlerini tasfiye edip bir kişinin önünü açarsanız bu doğru değil, ahlaki de değil.

'İKTİDAR-MUHALEFET AYRIM OLMAZ'

Terör bir insanlık suçudur. Kim destek verirse Allah belasını versin. Hangi çağda yaşıyoruz biz. Teröre karşı durmak insani bir görevdir, mücadele etmek hepimizin görevidir. İktidar muhalefet ayrım olmaz, hepimizin görevidir.

'HAYAT STANDARDI YÜKSELECEK'

Türkiye artık yoksulluğu yaşayan bir ülke olmaktan çıkacak. Hayat standardı yükselecek. Sosyal devlet kadının temel güvencesi olacak.

'DURUM VE HASAR TESPİT KOMİSYONU KURACAĞIZ'

6 lider 2 bin 400 maddelik Ortak Mutabakat Metni hazırladık, kamuoyu ile paylaştık. Bunun içinde her şey var. Neyi nasıl yapacağımızı biliyoruz. İlk yapacağımız şeylerden birisi Durum ve Hasar Tespit komisyonu kuracağız. MB'nin durumu nedir, bilmiyoruz. Varlık Fonu nedir ne değildir, bilmiyoruz. TÜİK'de ne oluyor, gerçek rakamlar nedir? En geç önümüze 15-20 gün içerisinde rapor koyacak.

'BİR KİŞİYE DEVLETİN NEREYE GELDİĞİ GÖRÜLDÜ'

Stratejik Planlama Teşkilatı kuracağız. Türkiye'nin kaynaklarının nereye harcandığı ile ilgili. Ekonomik ve Sosyal Konseyi toplayacağız. Tüm taraflar yer alacak, işçisinden sanayicisine. Toplumsal destek alacağız. Yönetimde yeni bir anlayışı egemen kılacağız. Bir kişiye teslim edilen devletin nereye geldiği görüldü.

'BÖYLE DEVLET OLMAZ'

Türkiye 6 ay içinde nefes alacak. Hızla büyümesini sağlayacağız. Anayasa değişikliği ön görüyoruz. Parlamenter sisteme dönelim derken, eskiye dönmeyeceğiz. Eskiden memnun değiliz. Antidemokratik maddelerin ayıklanması lazım. Oturuldu çalışıldı hazırlandı, paylaşıldı. Millet İttifakı bunun hepsini yaptı, Cumhur İttifakı ne yaptı? Böyle devlet olmaz, devlet yara alır buradan.

'İŞİ BİLENLER EKONOMİYE YÖN VERECEK'

Kadro çalışmalarımız devam ediyor. CHP olarak değil, diğer partilerle de. Şu anda kamuda görevini hakkıyla, sorumlulukla, çalışan insanlar yerlerinde kalacaklar. Hepsini atalım yenisini getirelim düşüncemiz yok. Saray'ın talimatlarını yapan, politize olmuş insanlar ayrılacak. Onların yerine daha birikimli insanlar gelecek. Merkez Bankası'nın başkanı çok önemli. İçerideki ve dışarıdaki kişilere güven vermesi lazım. Birisi var. Türkiye'de bu işi bilen insanlar artık ekonomiye yön verecek.

'YOLSUZLUK YAPILMIŞSA MAHKEMEDE HESABINI VERİR'

Devlet adaletle yönetilir, kinle öfkeyle yönetilmez. Birisi yolsuzluk yapmışsa bağımsız mahkemelerde hesabını verir. Serbest de kalır mahkum da edilebilir. Mahkemeye bunu demeyiz. Vicdani kanaati ve hukukun üstünlüğüyle karar veriyorsa bir sorun yok. Yolsuzluk varsa belgesi dokümanları hukuk sürecinde alınır, varsa yolsuzluk yargıya teslim edersiniz, gider yargılanır. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedi, bunu görmezden geleyim diyemezsiniz.

'ATAMA KURALLARI VARDIR...'

Vali gerçekten valiliğini yapıyorsa, gel hemen değiştirelim değil, onun kuralları vardır, atama kuralları vardır, atamalar yapılır. Fincancı dükkanına giren fil gibi yakıp yıkma gibi davranılmaz. Adalete uygun davranılması gereğine inanan bir insanım.

'SINIRLAR YOL GEÇEN HANINA DÖNDÜ'

Dış politikayı 180 derece değiştireceğiz. Yapılan yanlışı doğru zemine oturtmamız lazım. Kavgacı bir dış politikası olmaz. Hele Arap dünyasının iç işlerine karışmak asla doğru değil. Türkiye hakemlik rolü üstlenir. Türkiye o alana girmemekle her zaman kazançlı çıkmıştır. Suriye Devlet Başkanı'na her türlü hakaret yapıldı şimdi adam gönderiyorlar barışalım diye. Neden kavga ettin? Kaybeden kim, Türkiye. Sorumlusu kim? Sınırlar yol geçen hanına döndü. Biz uygar dünyadan koptuk. İstedikleri kişinin mal varlığına çökebilirler.

VİZELER KALKACAK MI?

İlla bu devletin demokratikleşmesi için illa birinin dayatması mı lazım? Bizim aklımız yok mu? Avrupa Birliği'nin ön gördüğü bütün demokratik kuralları yaparız. Bir Alman demokrasiyi yaşayacak da bir Türk neden yaşamasın? Tüm demokratik kuralları getireceğiz. 3 ay içinde onların vize için ön gördükleri kuralları, yasal düzenlemeleri yapacağız, vizeler kalkacak, vatandaşımız seyahat edebilecek.

RUSYA İLE İLİŞKİLER...

Biz, bir devletin başka bir devletin iç işlerine karışmasını istemeyiz. Elbette dostluk komşuluk ilişkilerimiz olacak. Binlerce turist gelecek. Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmanın bir an önce bitmesini, barışın olmasını isteriz. Beklentilerimizden birisidir. Rusya'nın işgalini doğru bulmayız. Rusya'nın Türkiye'deki yatırımları da devam edecek. Nükleer Santral yatırımları... Bazı büyük teknolojik yatırımları, cam sanayiyi Rusya'dan aldık.”