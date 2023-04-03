Son dakika... Kılıçdaroğlu'nden milyonlarca emekliye çağrı

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından “Tüm emekli vatandaşlarımızı saat 21.00'de buraya davet ediyorum, konuşmamız lazım” paylaşımını yaptı.

ANKA
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 19:17
Son dakika... Kılıçdaroğlu'nden milyonlarca emekliye çağrı
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Twitter hesabında bu gece emekliler için açıklama yapacağını duyurdu.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında “Tüm emekli vatandaşlarımızı saat 21.00'de buraya davet ediyorum, konuşmamız lazım” ifadelerini kullandı.


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