Son dakika... Kılıçdaroğlu'nden milyonlarca emekliye çağrı
Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından “Tüm emekli vatandaşlarımızı saat 21.00'de buraya davet ediyorum, konuşmamız lazım” paylaşımını yaptı.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Twitter hesabında bu gece emekliler için açıklama yapacağını duyurdu.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında “Tüm emekli vatandaşlarımızı saat 21.00'de buraya davet ediyorum, konuşmamız lazım” ifadelerini kullandı.
Tüm emekli vatandaşlarımızı saat 21.00'de buraya davet ediyorum, konuşmamız lazım.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 3, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD duyurdu: 6 il daha afet bölgesi ilan edildi!
- 'Erdoğan'a hiç oy vermedik vermeyeceğiz'
- YSK'den Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama
- Kira zam oranı belli oldu
- ‘Hatırlı FETÖ’cüler’ nasıl kurtarılıyor
- İşte kadınların oy tercihlerindeki değişim...
- 'Seçim günü devreye sokulacak plan'
- BRICS Liderler Zirvesi'nin tarihi belli oldu
- Toplumun vicdanı seccade iftirasını kabul etmedi
- Beşiktaşlı futbolcunun son durumu belli oldu!