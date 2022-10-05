Son Dakika... Kılıçdaroğlu'nun avukatı açıkladı: Hukuksuz yaklaşım nedeniyle Erdoğan'a 50 bin TL
Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun '6 milyar Lirayı 5'li Çeteye peşkeş çektin' davasında mahkeme hakiminin hukuksuz yaklaşımları nedeniyle" Erdoğan'ın 50 bin TL'lik tazminat kazandığını duyurdu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun "6 milyar Lirayı 5'li Çeteye peşkeş çektin" açıklaması nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı davada mahkemenin 50 bin TL tazminata karar verdiğini açıkladı.
Çelik, mahkeme hakiminin, delillerinin hiçbirini toplamadan, hakimin reddi prosedürünü uygulamadan tazmina karar verdiğini belirtti.
"BU DAVAYI KAZANACAĞIZ!"
Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "6 milyar Lirayı 5'li Çeteye peşkeş çektin" açıklaması nedeniyle Erdoğan tarafından açılan davada,
Mahkeme Hakimi; delillerimizin hiç birini toplamadan, Hakimin reddi prosedürünü de uygulamadan, 50.000 TL tazminata karar verdi!
Mahkeme hakiminin hukuksuz yaklaşımları, görevini kötüye kullanması, suç işlemesi nedeniyle elbette yasal haklarımızı kullanıp hukuk önünde hesap sorulmasını sağlayacağız!
Dahası Genel Başkanımızın eleştirisinde haklı olması nedeniyle de sonraki süreçte bu davayı da kazanacağız!
Genel Başkan @kilicdarogluk nun;— Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) October 5, 2022
"6 milyar Lirayı 5'li Çeteye peşkeş çektin"
açıklaması nedeniyle Erdoğan tarafından açılan davada,
Mahkeme Hakimi;
- delillerimizin hiç birini toplamadan,
- Hakimin reddi prosedürünü de uygulamadan,
50.000? tazminata karar verdi!
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