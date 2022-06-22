Son dakika: Kılıçdaroğlu Marmaris'e gidiyor

22 Haziran 2022 Çarşamba, 13:21

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris bölgesinde başlayan orman yangınları nedeniyle, Aydın Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Törenini ileri bir saate erteleyerek, yangın bölgesine gitme kararı aldı.

ÖZTUNÇ: 'YANGIN BÖLGESİNE GİDİYORUZ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu ile birlikte yangın bölgesine geçeceklerini söyledi.

Öztunç, şu ifadeleri kullandı:

"Yine ciğerlerimiz yanıyor. Yine orman yangını. Geçen yıldan ders almadılar. Tedbir alınmadı. Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Marmaris’e yangın bölgesine gidiyoruz."

Yine ciğerlerimiz yanıyor. Yine orman yangını. Geçen yıldan ders almadılar. Tedbir alınmadı. Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Marmaris’e yangın bölgesine gidiyoruz. — Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) June 22, 2022

NE OLMUŞTU?

Muğla Marmaris'e bağlı Hisarönü Mahallesi, Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alanda, 21 Haziran Salı akşamı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile ilk müdahale yapıldı. Çevredeki yurttaşlar da destek için yola çıktı.

HAVANIN KARARMASI İLE 'HAVADAN MÜDAHALE DURDU'

Şiddetli rüzgar ile büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Sık ormanlık alanda etkili olan yangına müdahalede bulunmak üzere Denizli, Antalya ve İzmir’den çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

Havanın kararmasıyla yangına havadan müdahale durdu.

"GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLERİ BEKLİYORUZ"

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Değerli hemşerilerim, Akşam saatlerinde Bördübet mevkiinde orman yangını meydana geldi. Yangına tüm ekipler havadan ve karadan müdahalede bulunuyor. Tek amacımız bir an önce kontrol altına almak. Gelişimeler oldukça size bilgi vermeye devam edeceğiz. Maalesef ki en büyük olumsuzluğumuz rüzgarın oldukça şiddetli olması. Tüm ekipler; belediye, orman müdürlüğümüz, itfaiye herkes teyakkuz durumunda ama dediğim gibi rüzgardan kaynaklı durumumuz çok da parlak gözükmüyor. Hava kararmadan yapılan havadan müdahale maalesef şu anda yapılmıyor. Tek talebimiz gece görüşlü helikopterlerin acil olarak bölgeye gönderilmesi. Yoksa yine bir felaketle karşı karşıya kalacağız. Yetkililerin bu çağrımızı bir an önce duymasını bekliyoruz" dedi.

KİRİŞCİ: 'KONTROL ALTINA ALINDI'

Son olarak, duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi.

Kirişci, şöyle konuştu:

"Bugünkü beklentimiz; bir miktar rüzgar da var mutlaka olumsuz etkisi olacak ama, rütubet ve hava sıcaklığı konusunda daha olumlu durumdayız. Temennimiz bugün bu işin neticelenmesi. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı diyebiliriz, ama bu neticede yangın, bir esintiyle bir yerden başka bir yere sıçraması olabilir."