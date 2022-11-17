Son Dakika: Komisyondan HDP'li Semra Güzel kararı

Son dakika haberi... Karma Komisyon, HDP'li Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili kararını açıkladı. Karara göre, Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi istendi. Karar Genel Kurul'a gelecek.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2022 Perşembe, 16:35
Son Dakika: Komisyondan HDP'li Semra Güzel kararı
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TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in devamsızlık raporunu görüşerek milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde oy çokluğu ile karar aldı. 

Karma komisyon, aldığı karara ilişkin raporunu TBMM Genel Kurulu'na havale edecek.

Genel Kurul, Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili nihai kararı verecek.

TUTUKLANMIŞTI

PKK’li bazı isimlerle fotoğraflarının basına yansıması üzerine HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Güzel, Eylül ayında gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

 


Semra Güzel HDP Milletvekili

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