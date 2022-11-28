Son Dakika: Kongrede yaşanan kavgayla ilgili İYİ Partili Zorlu'dan açıklama
Son dakika haberi... İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi'nde dün çıkan kavgaya ilişkin İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu Twitter'dan yaptığı açıklama yaptı. Zorlu, "İYİ Parti olarak demokratik, katılımcı ve dayanışma esaslı siyaset anlayışımız gereğince ilgililer hakkında Ankara İl Başkanlığımızca disiplin süreci başlatılmıştır" dedi.
İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi, bugün 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongrede 2 grup arasında kavga çıktı.
Çıkan arbedede partililerden Ümit Altun yaralandı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Zorlu disiplin sürecinin başlatıldığını duyurdu.
"27 Kasım Pazar günü Altındağ İlçe Kongremizde asla kabul etmediğimiz üzücü olaylar yaşanmıştır" ifadelerini kullanan Zorlu şunları söyledi:
"İYİ Parti olarak demokratik, katılımcı ve dayanışma esaslı siyaset anlayışımız gereğince ilgililer hakkında Ankara İl Başkanlığımızca disiplin süreci başlatılmıştır.Kamuoyumuza sunarız."
27 Kasım Pazar günü Altındağ İlçe Kongremizde asla kabul etmediğimiz üzücü olaylar yaşanmıştır.İYİ Parti olarak demokratik, katılımcı ve dayanışma esaslı siyaset anlayışımız gereğince ilgililer hakkında Ankara İl Başkanlığımızca Disiplin süreci başlatılmıştır.Kamuoyumuza sunarız.— Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) November 28, 2022
Video Haberler
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Bu karı’ diyene dikkat ettiniz mi
- 'Bizimkiler'in Ulviye'sinden kahreden haber
- 'En az 25 bin 400 TL olmalıdır...'
- Bildikleri halde uyarmamışlar, açığa çıktı...
- Organize belirsizlik
- 'Dokunmadık gönül bırakmayacağız...'
- Tabutundaki o ayrıntı yürek burktu...
- İYİ Parti kongresinde kavga çıktı!
- Mafya tetikçisinin röportajı yayımlandı
- İşte anayasa değişikliği önerisi