Son Dakika: Kongrede yaşanan kavgayla ilgili İYİ Partili Zorlu'dan açıklama

Son dakika haberi... İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi'nde dün çıkan kavgaya ilişkin İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu Twitter'dan yaptığı açıklama yaptı. Zorlu, "İYİ Parti olarak demokratik, katılımcı ve dayanışma esaslı siyaset anlayışımız gereğince ilgililer hakkında Ankara İl Başkanlığımızca disiplin süreci başlatılmıştır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2022 Pazartesi, 14:46
Son Dakika: Kongrede yaşanan kavgayla ilgili İYİ Partili Zorlu'dan açıklama
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İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi, bugün 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongrede 2 grup arasında kavga çıktı.

Çıkan arbedede partililerden Ümit Altun yaralandı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Zorlu disiplin sürecinin başlatıldığını duyurdu. 

"27 Kasım Pazar günü Altındağ İlçe Kongremizde asla kabul etmediğimiz üzücü olaylar yaşanmıştır" ifadelerini kullanan Zorlu şunları söyledi:

"İYİ Parti olarak demokratik, katılımcı ve dayanışma esaslı siyaset anlayışımız gereğince ilgililer hakkında Ankara İl Başkanlığımızca disiplin süreci başlatılmıştır.Kamuoyumuza sunarız."

 


İyi Parti Altındağ İlçe Başkanlığı kongre kavga Kürşad Zorlu

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