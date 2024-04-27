Son Dakika... Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Genel Başkanı oldu

Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Kurultay'ında yapılan üçüncü tur seçimleri sonucunda yeni genel başkan seçildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 20:48
Son Dakika... Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Genel Başkanı oldu
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İYİ Parti’nin genel başkan seçimi yapıldı 5. Olağanüstü Kurultayı başladı. Seyircisiz düzenlenen kurultayda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kurultayın yapıldığı ATO Congresium Salonu’nun dışında ve salonun içindeki fuaye alanında çevik kuvvet polisleri görev aldı.

4 ADAY İLK TURDA YARIŞTI

1302 delegenin 1007’si salona geldi ve oy kullanmak üzere imza attı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in aday olmadığı kurultayda Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın ve Günay Kodaz adaylığını ilan etti.

Dört adayın da aday olmak için gerekli imzayı topladığı öğrenildi. Adaylar şu sırayla kürsüye çıkarak konuşma yaptı: Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın, Koray Aydın, Günay Kodaz.

İLK TURDA KAZANAN ÇIKMADI

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. 1302 delegeden 1178 delege oy kullandı. 7 geçersiz oy çıkarken 1171 geçerli oy kullanıldı. Resmî olmayan sonuçlara göre ilk turda adayların aldıkları oylar şöyle:

Koray Aydın: 472

Müsavat Dervişoğlu: 370

Tolga Akalın: 327

İKİNCİ TURDA DA KAZANAN ÇIKMADI

İkinci turda ise Müsavat Dervişoğlu 570, Koray Aydın 565 oy aldı. Adaylıktan çekilmesine rağmen Tolga Akalın 15, bir önceki turda 2 oy alan Günay Kodaz 3 oy aldı. 1158 delege oy kullandı, 6 geçersiz oy, 1152 geçerli oy sayıldı. Adaylar salt çoğunluk olan 652 oya iki aday da ulaşamadı. Kurultayda üçüncü tur oylaması yapılacak.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU YENİ GENEL BAŞKAN

Üçün tur oylamasında Müsavat Dervişoğlu 611, Koray Aydın 528 oy aldı. 2018'de kurulan İYİ Parti'nin yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu. 

AKŞENER'DEN DERVİŞOĞLU'NA TEBRİK

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığına seçilen Dervişoğlu'nu kutladı. Akşener, X (Twitter) hesabında; "5. Olağanüstü Kurultayımızda İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum" mesajını paylaştı.

 


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