Son dakika... Kritik MGK toplantısı başladı: 2 komutan son kez katılıyor
Son dakika haberi... MGK toplantısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Saray'da başladı. Toplantıya Yüksek Askeri Şura'da emekliye sevk edilen Kara ve Hava Kuvvetleri komutanları son kez katılıyor.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.
Saray'da gerçekleşen toplantıda terörle mücadelede gelinen son durum ele alınacak. Sınır içerisinde ve sınır ötesinde yapılan operasyonlar hakkında bilgi verilecek.
SURİYE'DE YAŞANAN GELİŞMELER
Bir önceki MGK'da ele alınan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşü hakkında gelinen son durum değerlendirilecek.
KARADENİZ TAHIL KORİDORU
Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum da yine masadaki başlıklar arasında yer alacak.
Rusya'nın çekilmesiyle son bulan tahıl sevkiyatı konusunun da görüşülmesi bekleniyor.
İKİ KOMUTAN SON KEZ KATILIYOR
YAŞ kararlarıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddinden, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmişti.
İki komutan da MGK'ya son kez katılıyor.
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