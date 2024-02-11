Son dakika... Küçükçekmece'de AKP'nin seçim çalışması sırasında silahlı saldırı: 12 kişi gözaltında

Yayınlanma: 11.02.2024 - 17:09

Güncelleme: 11.02.2024 - 18:49

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 12 şüphelinin gözaltına alındığını, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiğini duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu düşünülen; 12 şüpheli gözaltına alınmış, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

BAKAN YERLİKAYA: GÖZALTI SAYISI 17'YE YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yaptığı açıklamada, Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasındaki saldırıya ilişkin gözaltına alınan kişi sayısının 17'ye yükseldiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Dün akşam AKP Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırı, Yeniay'ın bir dernekte bulunduğu sırada, aynı sokağın başında yapıldı. Uzun namlulu silah ve tabancanın kullanıldığı saldırıda bir kadın ağır yaralandı. Kanarya Mahallesi'ndeki olayda saldırganlar, araç camlarından ateş açtı. Saldırıda ağır şekilde yaralanan yurttaşın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.