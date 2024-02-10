Son Dakika... AKP Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

Yayınlanma: 10.02.2024 - 18:29

Güncelleme: 10.02.2024 - 23:21

AKP Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleşen silahlı saldırıda 1 yurttaş yaralandı.

AKP İBB Başkan Adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurum, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Hepimize geçmiş olsun. Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!" ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum.

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun.

Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla… — Murat KURUM (@murat_kurum) February 10, 2024

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır.

Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır.

Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır.

Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.

Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum."

Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır.



Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır.



Saldırıya… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 10, 2024

"SALDIRI SİYASİ DEĞİL"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından, "Küçükçekmece'de yaşanan saldırıda yetkililerden gelen açıklamaların aksine can kaybının olmamasına sevindik. Saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Aynı şekilde saldırının siyasi olmadığı bilgisine ulaştık. Devleti temsil eden kişi ve kurumları halkı doğru bilgilendirmeye davet ediyor, kontrolden çıkmış yasadışı silahlanmanın sonuçlarına yönelik endişemizi bir kez daha hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece'de yaşanan saldırıda yetkililerden gelen açıklamaların aksine can kaybının olmamasına sevindik. Saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.



Aynı şekilde saldırının siyasi olmadığı bilgisine ulaştık. Devleti temsil eden kişi ve kurumları halkı doğru… https://t.co/pxQhBxvZJC — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) February 10, 2024

ERDOĞAN: "GENİŞ KAPSAMLI TAHKİKAT BAŞLATILDI"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “AK Parti’mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikat derhal başlatılmıştır. Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır” ifadelerine yer verdi.

AK Parti’mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.



Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikat derhal… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 10, 2024

Olaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesi’ndeki bir dernekte seçim çalışmaları yürüttüğü esnada, derneğin bulunduğu sokağın başından silahla ateş açılması sonucu bir vatandaşımızın yaralanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüphelilerin yakalanması için tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir” ifadelerini kullandı.

AKP HEYETİ HASTANEDE

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AKP Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Marmara Bölge Başkanı İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, yaralı E.G.D'nin tedavi gördüğü hastaneye geldi.

Heyet, burada yaralının durumuyla ilgili doktorlardan bilgi alarak, yakınlarıyla da görüştü. AKP'li heyet daha sonra hastaneden ayrıldı.

GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU

Yeniay'ın seçim çalışması sırasında yanında bulunan görgü tanığı Ali Sarıyar, program esnasında silah sesleri duyduklarını ve kendisinin "yatın" diye bağırdığını, herkesin yere yattığını, 1-2 dakika bu şekilde kaldıklarını anlattı.