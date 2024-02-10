Son Dakika... AKP Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı
Son dakika gelişmesi... AKP Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Bakan Yerlikaya, saldırıda bir yurttaşın yaralandığını duyurdu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, söz konusu saldırının siyasi olmadığını açıkladı.
AKP Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleşen silahlı saldırıda 1 yurttaş yaralandı.
AKP İBB Başkan Adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kurum, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Hepimize geçmiş olsun. Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!" ifadelerini kullandı.
Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum.— Murat KURUM (@murat_kurum) February 10, 2024
Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun.
Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla…
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır.
Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır.
Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır.
Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.
Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum."
Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 10, 2024
Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır.
Saldırıya…
"SALDIRI SİYASİ DEĞİL"
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından, "Küçükçekmece'de yaşanan saldırıda yetkililerden gelen açıklamaların aksine can kaybının olmamasına sevindik. Saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Aynı şekilde saldırının siyasi olmadığı bilgisine ulaştık. Devleti temsil eden kişi ve kurumları halkı doğru bilgilendirmeye davet ediyor, kontrolden çıkmış yasadışı silahlanmanın sonuçlarına yönelik endişemizi bir kez daha hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.
Küçükçekmece'de yaşanan saldırıda yetkililerden gelen açıklamaların aksine can kaybının olmamasına sevindik. Saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) February 10, 2024
Aynı şekilde saldırının siyasi olmadığı bilgisine ulaştık. Devleti temsil eden kişi ve kurumları halkı doğru… https://t.co/pxQhBxvZJC
ERDOĞAN: "GENİŞ KAPSAMLI TAHKİKAT BAŞLATILDI"
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “AK Parti’mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikat derhal başlatılmıştır. Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır” ifadelerine yer verdi.
AK Parti’mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 10, 2024
Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikat derhal…
Olaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesi’ndeki bir dernekte seçim çalışmaları yürüttüğü esnada, derneğin bulunduğu sokağın başından silahla ateş açılması sonucu bir vatandaşımızın yaralanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüphelilerin yakalanması için tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir” ifadelerini kullandı.
AKP HEYETİ HASTANEDE
AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AKP Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Marmara Bölge Başkanı İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, yaralı E.G.D'nin tedavi gördüğü hastaneye geldi.
Heyet, burada yaralının durumuyla ilgili doktorlardan bilgi alarak, yakınlarıyla da görüştü. AKP'li heyet daha sonra hastaneden ayrıldı.
GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU
Yeniay'ın seçim çalışması sırasında yanında bulunan görgü tanığı Ali Sarıyar, program esnasında silah sesleri duyduklarını ve kendisinin "yatın" diye bağırdığını, herkesin yere yattığını, 1-2 dakika bu şekilde kaldıklarını anlattı.
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