Altın Portakal’da sansür krizi: Jüriden sonra yönetmenler de çekildi

Kanun Hükmü filminin Altın Portakal Film Festivali yarışmasından çıkarılması sonrası yönetmenler filmlerini çekmeye karar verdi. Film festivalinde jüri de çekilme kararı almıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2023 - 17:04
Altın Portakal’da sansür krizi: Jüriden sonra yönetmenler de çekildi
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Belgesel yönetmeni Nejla Demirci’nin “Kanun Hükmü” adlı belgeseli 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılmıştı. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 20 jüri üyesi, Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılan, Nejla Demirci’nin “Kanun Hükmü” adlı belgeseli yarışma seçkisine geri alınana kadar görevlerini yerine getirmeyeceklerini de duyurmuştu.

Son olarak Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kisa Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmlerin yönetmenleri ve yapımcıları filmlerini programdan çekme kararı aldı.

Kararla ilgili açıklama şöyle:

"60. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kisa Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmlerin yönetmenleri ve yapımcıları olarak aşağıda imzası bulunan bizler, “Kanun Hükmü” filminin yarışma programından çıkartılmasını, sanatsal ifade özgürlüğüne açık bir tehdit olarak görüyoruz. Özü itibariyle topluma ait olan festivallerin sansüre boyun eğmesinin kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. “Kanun Hükmü” filmi, Ulusal Belgesel Yarışması’ndaki yerini alana dek, filmlerimizle festivalde yer almayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."


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Kanun Hükmü Altın Portakal Film Festivali yönetmen Jüri

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