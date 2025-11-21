Son Dakika... Mahkemeden ‘devam’ kararı: Gürsel Tekin kayyım olarak göreve devam edecek

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştıran İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 3 Ekim’de gerçekleşen duruşmada, İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davanın bir sonraki duruşmasını bugüne ertelemişti. Mahkeme, CHP’nin reddi hakim talebini de reddetmiş, Gürsel Tekin ve heyeti kayyım olarak görevine devam etmişti.

CHP DAVANIN REDDİNİ TALEP ETTİ

Davanın üçüncü duruşması bugün saat 10.00’da başladı. Duruşmaya katılan, CHP avukatı Çağlar Çağlayan davanın reddini talep etti.

AZİZ İHSAN AKTAŞ VE İBB İDDİANAMELERİNİN BU DOSYADA İNCELENMESİ İSTENDİ

Özlem Erkan’ın avukatı Cevahir Kılıç ise davanın esasına geçilmesini, yani karar çıkmasını talep etti. Kılıç ayrıca, İBB ve Aziz İhsan Aktaş iddianamelerinde bu duruşmaya konu olan iddiaların bu dosyada incelenmesini talep etti.

İLÇE SEÇİM KURULU VE BANKALARA MÜZEKKERE YAZILACAK

CHP avukatlarının “konusuz kalma” gerekçesiyle davanın reddini talep etmelerini mahkeme kabul etmedi. Ayrıca, İlçe Seçim Kurulu'na müzekkere yazılarak yeni yapılan kongrelerin sonuçlarının ve evraklarının mahkemeye sunulmasını istedi. Mahkeme, bankalara yazılan yazılardan cevap verilmeyenlere yeniden müzekkere yazılmasını da talep etti.

‘KAYYIM GÖREVİNE DEVAM EDECEK’ KARARI

Ara kararını açıklayan mahkemenin, Tekin’in kayyımlığına ‘devam’ kararı değişmedi. Bir sonraki duruşma 27 Şubat saat 10.30’a ertelendi.

Mahkeme ayrıca, şu aşamada görevine devam edecek olan Tekin’in kayyımlığına ilişkin 27 Şubat’taki duruşma öncesinde bir ara değerlendirme yapacak.