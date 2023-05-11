Son dakika... Mansur Yavaş'tan iktidara: 'Bunların milliyetçilikleri de muhafazakârlıkları da mevsimlik'

Yayınlanma: 11.05.2023 - 14:06

Güncelleme: 11.05.2023 - 14:38

Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çorum'daki Millet Buluşması'nda yurttaşlarla buluştu.

2019 yerel seçimlerinde İstanbul seçimlerinin tekrarlanmasını hatırlatan Yavaş, "Binali mi Sisi mi dediler. Ekrem Bey'i seçti halk. Ama şu an Sisi ile görüşmeye başladılar. Bunların milliyetçilikleri de muhafazakarlıkları da mevsimlik" dedi.

Yavaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

-Geçen yıl ve bu yıl 3'er ay müddetle, tam 200 bin ailenin düzenli şekilde doğalgaz ücretlerini biz yatırdık. Destek alan hiçbir aileyi üşütmedik. Hükümet daha seçime girerken, şimdi doğalgazı veriyor. Oysa 'Kasım-Aralık ayında doğalgaz yardımı yapacağız' diyorlardı, yapamadılar. Seçime giderken yaptılar.

"MİLLİYETÇİLİKLERİ DE MUHAFAZAKÂRLIKLARI DA MEVSİMLİK"

-Ben sizden bir şey rica ediyorum: Artık mitinglerde bu 'yuh' kelimesini kaldıralım. İnsanlara 'Bu nefret dilini yok edelim' diyoruz ya, buralardan başlayalım. Gülün geçin. Sadece duyduğunuz her şeye, yalanlara inanmayın yeter!

-Füzemiz var, Allah razı olsun. İnsan bununla övünür, ama önce 'Biz bunu yaptık, ama halkımızı da aç koymadık ' ile övünmeliler.

-İstanbul seçimlerinde Binali mi Sisi mi' dediler. Ekrem Bey'i seçti halk. Ama şu an Sisi ile görüşmeye başladılar. Bunların milliyetçilikleri de muhafazakarlıkları da mevsimlik.

BEKİR BOZDAĞ'A EGEMEN BAĞIŞ HATIRLATMASI!

-Bir Bakan diyor ki; 'Siz 14 Mayıs'tan sonra seçimi kazanınca şampanyayla kutlayanları mı seçeceksiniz, yoksa secdede şükür namazı kılanları mı' buyur burdan yak. Birincisi; sanane nasıl kutlarsa kutlar, sana mı soracak. İkinci; 'şampanya' diyince de, bana bir gülme geldi. Niye biliyor musunuz? Bunların bir Bakanı vardı; hani her Cuma günü bilmediği için Google'a girip, bir ayet bulup 'salladığını' söyleyen. O Bakan'ın uçakta bir fotoğrafı var. Kocaman şampanya şişesini devirmiş, yanına da güzelce sızmış bir fotoğrafı var. Adı rüşvet iddialarına da karıştı, hatırlıyor musunuz? Bu Sayın Bakan da Adalet Bakanı'ydı o zaman, tek kelime laf etti mi acaba? Ha şunu yaptılar: Çek Cumhuriyeti'ne büyükelçi yaptılar.

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