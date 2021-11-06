Son dakika... Memleket Partisi'nde tezkere istifası

06 Kasım 2021 Cumartesi, 15:33

Suriye ve Irak'a yönelik harekatlar için TSK'ye iki yıl daha yetki veren tezkereye 'Evet' oyu veren Memleket Partisi'nde tepki istifası yaşandı.

Memleket Partisi Batman İl Başkanı Adnan Yaşar, partideki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yaşar, kararını sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu.

"Memleket Partisinin Türkiye topraklarına yabancı asker konuşlandırdığı tezkereye evet demesi ve AKP’nin peşine takılmasını kabul etmiyor, askerlerimizin Suriye’de ölmesini istemiyoruz. Bu vesileyle AKP zihniyeti ile yıllarca mücadele eden biri olarak, Memleket Partisi Batman İl başkanlığından istifa etmiş bulunmaktayım.

Saygılarımla.

Adnan Yaşar"

İNCE, "MEMLEKETİMİZİN ÇIKARI İÇİN" DEMİŞTİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin tezkereye için neden evet oyun kullandığına ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"Tezkere konusunda da batıdan bizi Yunanistan sıkıştırdı. Larissa, Girit, Dedeağaç limanları ve havalimanlarında Amerikalılarla birlikte bizi sıkıştırıyorlardı. Fransa'nın nükleer gücüyle bizi tehdit ediyorlar, güneyimizde de bir terör saldırısı yaşamamak için bu gerekliydi, ben bunun arkasındayım. Ne yaptığımı biliyorum. AKP benim umurumda bile değil. MHP, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, ittifaklar umurumda değil. Türkiye Cumhuriyeti benim umurumda. Memleketimizin çıkarı için bu yönde oy kullandık. Arkadaşlarımız doğru yaptılar."