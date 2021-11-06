Son dakika... Memleket Partisi'nde tezkere istifası
Memleket Partisi Batman İl Başkanı Adnan Yaşar, partisinin tezkere kararına tepki olarak istifa ettiğini açıkladı.
Suriye ve Irak'a yönelik harekatlar için TSK'ye iki yıl daha yetki veren tezkereye 'Evet' oyu veren Memleket Partisi'nde tepki istifası yaşandı.
Memleket Partisi Batman İl Başkanı Adnan Yaşar, partideki görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Yaşar, kararını sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu.
"Memleket Partisinin Türkiye topraklarına yabancı asker konuşlandırdığı tezkereye evet demesi ve AKP’nin peşine takılmasını kabul etmiyor, askerlerimizin Suriye’de ölmesini istemiyoruz. Bu vesileyle AKP zihniyeti ile yıllarca mücadele eden biri olarak, Memleket Partisi Batman İl başkanlığından istifa etmiş bulunmaktayım.
Saygılarımla.
Adnan Yaşar"
İNCE, "MEMLEKETİMİZİN ÇIKARI İÇİN" DEMİŞTİ
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin tezkereye için neden evet oyun kullandığına ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:
"Tezkere konusunda da batıdan bizi Yunanistan sıkıştırdı. Larissa, Girit, Dedeağaç limanları ve havalimanlarında Amerikalılarla birlikte bizi sıkıştırıyorlardı. Fransa'nın nükleer gücüyle bizi tehdit ediyorlar, güneyimizde de bir terör saldırısı yaşamamak için bu gerekliydi, ben bunun arkasındayım. Ne yaptığımı biliyorum. AKP benim umurumda bile değil. MHP, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, ittifaklar umurumda değil. Türkiye Cumhuriyeti benim umurumda. Memleketimizin çıkarı için bu yönde oy kullandık. Arkadaşlarımız doğru yaptılar."
İlgili Haberler
- CHP'li Ünal Çeviköz anlattı: Tezkerenin süresinin iki yıl olmasını, bir sonraki yasama ve yürütmeye hak gaspı şeklinde gördük
- CHP’li Özgür Özel’den iktidara 'tezkere' tepkisi: Bu tezkerenin derdi, terörle mücadele değil
- Memleket Partisi'nden 'tezkere' kararı: Binlerce silaha gül takacak değiliz
- Seçim tezkeresi
Video Haberler
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den seçim hamlesi
- İstanbul'a 'sarı' kodlu uyarı: Bu akşam başlayacak
- Bakana pankartlı tepki
- Diyanet'in 'baldız' takıntısı: Halası, teyzesi de olur
- Bingöl’de ‘küfür’ gerilimi
- Erdoğan hakkında çarpıcı sözler
- İki sarı kart var atılan oyuncu yok! Maç tekrarlanabilir
- Milyoner'e damga vuran 'Galatasaray' sorusu
- Akşener'in ziyareti öncesi 'MHP' gerginliği
- ''Bunun olma ihtimali yok''