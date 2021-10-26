Memleket Partisi'nden 'tezkere' kararı: Binlerce silaha gül takacak değiliz
Memleket Partisi, Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini 2 yıl uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi için 'Evet' oyu kullanacak.
İktidarın Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini uzatan tezkeresine Muharrem İnce'nin lideri olduğu Memleket Partisi'nden destek geldi.
Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi, partisinin 'Evet' kararını Twitter hesabından şu ifadelerle duyurdu:
"Türkiye’nin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine, güvenliğine karşı çevrilmiş binlerce tır silahın namlusuna gül takacak değiliz.
ABD’nin Larissa, Girit, Dedeağaç ve güneyimizde kuşatmasını görüyoruz.
2 yıllık süreye şerh koyarak Memleket Partisi olarak TEZKERE oyumuz EVET."
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