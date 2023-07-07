Son dakika... Memur maaşı düzenlemesi Komisyon'dan geçti
Son dakika haberi... En düşük memur maaşını 22 bin 17 lira yapacak olan düzenleme maddesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
En düşük memur maaşını 22 bin 17 lira yapacak olan düzenleme maddesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
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