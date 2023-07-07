Son dakika... Memur maaşı düzenlemesi Komisyon'dan geçti

Yayınlanma: 07.07.2023 - 22:07

Güncelleme: 07.07.2023 - 22:44

En düşük memur maaşını 22 bin 17 lira yapacak olan düzenleme maddesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

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