Son dakika... Memur maaşı düzenlemesi Komisyon'dan geçti

Son dakika haberi... En düşük memur maaşını 22 bin 17 lira yapacak olan düzenleme maddesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.07.2023 - 22:07
Son dakika... Memur maaşı düzenlemesi Komisyon'dan geçti
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En düşük memur maaşını 22 bin 17 lira yapacak olan düzenleme maddesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

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