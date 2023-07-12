Son dakika... Menzil 'şeyh'i Abdülbaki Erol öldü

Yayınlanma: 12.07.2023 - 15:07

Güncelleme: 12.07.2023 - 15:58

Menzil cemaatinin 'şeyh'i Abdülbaki Erol, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Abdulbaki Erol'un ölümü, cemaate yakın sosyal medya hesapları tarafından duyuruldu. Erol, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Abdülbaki Erol, cemaatte babasından sonra "şeyh" olan abisi Muhammed Raşid Erol'un 1993'te ölümü sonrası yerine geçen isim olmuştu.

Cemaat üyeleri tarafından ‘Gavs’ diye tanımlanan Elhüseyni’nin cenazesinin cuma günü tarikatın merkezi olan Adıyaman’ın Menzil köyünde defnedileceği öğrenildi.

15 TEMMUZ SONRASI...

Abdülbaki Elhüseyni’nin yaşamını yitirmesinin ardından gözler tekrar Menzil tarikatına çevrildi. Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz Menzil Tarikatı, FETÖ’nün 2016 yılındaki darbe kalkışmasının ardından önemli bir büyüme sürecine girdi.

FETÖ’cülerin kamudaki kadroları tasfiye edilince yerlerine Menzil Tarikatı’na yakın isimler atandı. Özellikle Sağlık Bakanlığı Menzil Tarikatı’nın yoğun biçimde örgütlü olduğu yer arasında gösteriliyor. Menzil’in AKP’ye ilgisi yeni değil. Menzilciler 31 Mart 2019 seçimlerinde de Cumhur İttifakı’nı desteklediklerini açıklamıştı.

MAL VARLIĞI ARTIYOR

Tarikatın vakıf, dernek ve iş insanları örgütü gibi birçok yapılanması bulunurken iktidarla kurulan yakın ilişkiler nedeniyle söz konusu yapılanmalara kamu kaynakların önemli miktarda pay aktarılabiliyor.

Cumhur İttifakı’na destek açıklamasında yer alan Semerkand Vakfı ve Beşir Derneği, AKP döneminde öne çıkıyor.

Beşir Derneği 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan dernek statüsü aldı. Dernek bu sayede izin almadan yardım toplama hakkına kavuştu. Ulusal ve uluslararası alanda birçok yardım faaliyetinde para toplayabilen derneğin 2021 yılı mali tablosuna göre mal varlığı 114.9 milyon liraya çıktı.