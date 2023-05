Son Dakika: Meral Akşener ve Mansur Yavaş Afyon'da

Yayınlanma: 02.05.2023 - 15:10

Güncelleme: 02.05.2023 - 15:56

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Afyonkarahisar’da ortak miting düzenliyor.

Kürsüye çıkan Mansur Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Belediyemiz tasarruf etti. Canlı yayınlamaya devam edeceğimiz ihalelerin bedellerini eserlerin üzerine asıyoruz. Bize topal ördek muamelesi yaptılar. 20 yıldır bir başka alternatif göstermediler insanlara. Ankara da böyleydi.

Pandemide neler yaptığımızı herkes gördü. Adana'da bedava ekmek dağıttırmadılar. Onlar yardım dağıtana kadar insanlar ölüyor, burada particilik mi olur? 'Biz gidersek yönetemezler' diyorlar, Ankara değişmeseydi rant devam edecekti. Ankara halkı için yapacağımız çılgın proje, halktan aldığımız parayı yine halka harcamak.

Seçime gidiyor değil de savaşa gidiyor gibi. Tanklar, tüfekler, İHA'lar, SİHA'lar meydanda. Ülkemizin savunması için yapılan her şeyi destekleriz. İHA'lar 90'lardan beri üretiliyor. O zaman bu işlere emek verenler bunları siyasete alet etmedi. Camiye, kışlaya, okullara siyaset sokuldu. Neden? Seçim kazanmak için.

Bizim PKK ile işimiz olmaz. Talepleri bellidir. Onun yanında HÜDA Par'ın da talepleri bellidir. Aynı görüşleri savunan HÜDA PAR'ı kendi listelerine aldılar. Gaffar Okkan'ın katilleri bunlar. Böyle söylediğim için beni şikayet etmişler. Şeref madalyası gibi taşırım omzumda.

Kul hakkı yiyenlere asla oy vermeyin. Göz boyamak için neler yapıyorlar. Bunlar seçimi kazanınca şampanyayla kutlar, biz gideriz şükür namazımızı kılarız. Şimdi bunu diyen bakana da sözlerim var. Biz Ankara'da seçildiğimiz akşam çıktık Ankara halkına teşekkür ettik. Rozetimizi çıkardık. Sabah da gittik şükür namazımızı kıldık, hadi bismillah dedik. İsteyen istediği gibi kutlar sanane. Böyle şampanya deyince benim aklıma ne geliyor. Hani onların bir bakanı var bakara makara her cuma bir ayet sallayan, onun uçaktaki hali bir yandan her cuma bir ayet sallıyor, bir yandan oturmuş uçakta bir şişe şampanya devirmiş sızmış görüntüsü gözümün önüen geliyor. Tek kelime ettiniz mi ona? O yüzden diyorum ki size her şey mübah. Bırakın artık dini kullanmayı..

AĞIREL'İN DEDİĞİNİ İNKAR ETMEDİLER

İktidarın ekmeğine yağ süren Kandil'deki teröristleri konuşturmaya başladılar. Ben de dedim ki biz bunların taktiklerini biliyoruz.

Özgür Özel HT televizyonunda anlatacak. TBMM'ye üç kere pişmanlık yasası geldi. Üçünde de şöyle bir madde vardı: 'Çete liderlerinin bir kez de olsa pişmanlıktan faydalanması.' Fark ettiler siz kime çıkarıyorsunuz. Siz Öcalan'ı çıkaracaksınız dediler. Oradaki milletvekillerin karşı çıkması nedeniyle Öcalan şimdiye kadar çıkmadı. Cezasının sonuna kadar bir Allah'ın kulunu oradan çıkarmayacağız. Eli kanlı teröristleri çıkarmaya kimsenin gücü yetmeyecek bundan şüpheniz olmasın. Geçen duyuldu. 'Yine İmralı'ya heyet gönderildi' diye. Hükümet inkar etti. Gazeteci Murat Ağırel dedi ki 'Hayır Mart ayında gönderdiniz" dedi. Onu inkar etmediler. "

'PKK'LIYSAM BENİ TUTUKLAYIN ŞEREFSİZLER'

Yavaş'ın ardından sahneye çıkan Meral Akşener, konuşmasına başlamadan kürsü önündeki bariyerlerin kaldırılmasını istedi.

Meral Akşener'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Biz sanki seçime değil savaşa gidiyoruz. Bu o kadar ayıp bir şey ki... Millet iradesine 'darbe' demek kadar ahlaksız bir söz olamaz. Yetkiye, güce, hırsızlığa, haksızlığa doymadınız, onun için de milletin iradesinden kaçıyorsunuz.

İYİ Parti'ye oy verirseniz, Sayın Kılıçdaroğlu'nu seçerseniz bir darbe olacakmış. Ya hu ben ne şanssız insanım, bu ülkenin en uzun sınır hattında harekat yapılan operasyona imza atan benim. Eğer ben PKK'lıysam derhal beni tutuklayın şerefsizler. Bir PKK'lıysam tutuklayın beni, PKK ile mücadele etmek herkesin boynunun borcudur.

Gaffar Okkan benim yarı hemşerim, Hendekli bir kardeşimdi. Hizbullah tarafından Diyarbakır'da şehit edildi. Bana laf eden çakallar, sağ elinizde Hizbullah var sizin, Gaffar Okkan'ın katilleriyle berabersiniz, kime laf ediyorsunuz.

DAYANIN 2 HAFTA KALDI

Yine Sinan Ateş, katledildi. Azmettiriciler belli, katiller belli. Ey Recep Bey, sen bu ülkenin tek adamısın. Dayanın 2 hafta kaldı azmettiricisinden de tetikçisinden de hesap sorulacak. Muhsin Başkan'ın da hesabı sorulmadı.

Diyorlar ki erkekle erkeğin evlenmesi serbest kalacakmış. Ya böyle bir şey olabilir mi? İnanmış, dindar bir insan bunları düşünebilir mi? Ben Meclis yönettim, bunun gibi cıvık bir insan görmedim. Ne ara sen FETÖ'cülükten kurtuldun da bizi FETÖ'cü yaptın? Açtırma kutuyu söyletme kötüyü.

Adam, Binali Yıldırım'dan bahsediyorum, İstiklal Marşı'nı okuyamadı. Sen İstiklal Marşı'nı okuyamadan bizi nasıl işgalcilikle itham ediyorsun?

İlk işimiz askeri hastaneleri ve askeri okulları açmak olacak? 5'li çetelere de bakacağız. O ihaleleri o paraları verenlere de bakacağız.

Gençler umutsuzsunuz. 90 puanla atanamıyorsunuz ama onlar 52 puanla, Ak Parti içinde dayısı olanlar atanıyor. Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e vereceksiniz. Başbakan Meral diyorsunuz ya, ben o işi abidik gubidik şeylerle kabul etmem, ancak sizlerin oylarıyla tertemiz oylarıyla kabul ederim.

Hemen 100 bin öğretmen atamasının yanı sıra bir veteriner ve ziraat mühendisi okullarımıza gönderilecek. Köy okulları tekrar açılacak ve tarıma destek vereceğiz. Tarıma yönelenlerin, çobanların SSK ya da BAĞ-KUR paralarını biz ödeyeceğiz. Tarım bir beka meselesi bunu pandemide gördük. Ama bunları konuşmak yerine başka gündemler ortaya attılar.

'16 MİLYAR LİRAYA DİNAZOR YAPTILAR'

Sanayi tesisleri açarak gençlerin işsizliğini önleyeceğiz. Ankara'da 16 milyar liraya dinazor yaptılar. Bu parayla Afyon'da kaç tane fabrika açılırdı? Gençlerin KYK borçları ödenirdi. İş bulana kadar gençlere 2 bin 500 TL maddi destek vereceğiz. Temmuz ayında emekli ve emekçilere yüzde 50 zam yapacağız.

Emekli maaşı alan arkadaşlar, Kurban Bayramı öncesi bankaya gideceksiniz hesabınızda 15 bin TL olacak onu alacaksınız. Esnaf kardeşim 5 yıl içinde borçlara yapılandırma getireceğiz. Üç yıldır esnaf geziyorum, öğrenciyi, genci, kadını, işsiz genci herkesi dinledim.

Şeker fabrikasının ve SEKA'nın kapatılması büyük sorun yarattı. Şeker Fabrikalarını yeniden kurup istihdam yaratacağız. Türkiye'nin tüm mal varlıklarını sattı bunlar. SEKA'dan Kocaeli'nde, Afyon'da ve Sivas'ta birçok insanımız mağdur edildi. Hep birlikte tarih yazacağız. Son kez bir şey daha istiyorum, bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e diyorum."

