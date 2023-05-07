Son Dakika... Meral Akşener'den Erdoğan'a zor soru: 'Bir milyar dolar kimin cebine girdi?'

Yayınlanma: 07.05.2023 - 13:05

Güncelleme: 07.05.2023 - 14:12

İYİ Parti lideri Meral Akşener ile Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Manisa’da yurttaşlara seslendi.

Akşener, Ali Yeşildağ'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin iddialarından söz ederek "Böyle bir iddianın doğru olmadığını anlatsana milletimize" diye konuştu.

Akşener'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"NE ARA FETÖ DÜŞMANI OLDUN MUHTEREM?"

"Elbette sizin helal oylarınızla ben başbakan olacağım. Çünkü millet velinimettir.

Millet patrondur. Dolayısıyla siz isterseniz bir oy Kemal’e bir oy Meral’e verilirse 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ben de Başbakan olacağım demektir. “Başbakan Meral” tezahüratı birilerinin sinir sistemini laçka etti, vallahi Zanax kurtarmaz öyle vaziyette!

"CEM YILMAZ HAVA GAZI KALIR"

Biri çıktı dedi ki, çok komikler ya, biz kazanırsak FETÖ kazanacakmış. Ben 8 sene Meclis yönettim. FETÖ kazanır diyen abi girişir övmeye FETÖ’yü, saygılarını gönderir. Ne ara o cıvık cıvıklıkta sen FETÖ düşmanı oldun muhterem?

Bir kere güleceksiniz yeteri kadar yoruldunuz. Ben bunları tekrar ediyorum inan Cem Yılmaz hava gazı kalır, çok severim kendisini ama bunların söylediklerinin yanında ciddi söylüyorum o bile bulamıyor bunları.

AKŞENER'DEN SOYLU'YA SERT ÇIKIŞ: "FANTEZİDE SINIR YOK!"

Burası kazanırsa biz şampanya patlacakmışız. O abiler kazanırsa tertemiz alınları seccadeye değecekmiş. Soru şu, haram yiyen, kul hakkına el uzatan, 6 yaşındaki kızları evlendiren, çocuklara tecavüz edilen, taciz edilen bir dönemde, kadınlar öldürüldüğünde, kıyafeti şöyle, şurada neden bulundun denilen bir dönemde, tek bir yüzükle başlayıp gemiciklerin dibine vurulmuş ülkede, kul hakkına uzatılmış bir dönemde senin alnının neresi temiz, kapkara alınlarınız kapkara!

Asayişimizden sorumlu adam erkek erkeğe evliliğe taktı. Fantezide sınır yok; erkeklerle hayvanların evliliğini de serbest bırakacakmışız. Psikiyatristler tedavi etmeli. Hiçbirinin cezai ehliyeti kalmadı, şu anda ülkeyi yönetecek durumda değiller!

ALİ YEŞİLDAĞ'IN İDDİALARINA YANIT

Sinan Ateş'in azmettiricileri bulunacak, hesap sorulacak! Hem de nasıl hesap!

Yeşildağ ailesi Erdoğan ailesinin çok yakınıdır ben biliyorum. Abileri, Sayın Erdoğan hapse girdiği zaman, başına iş gelir diye onunla birlikte hapse gire bir arkadaş.

Ali Yeşildağ bir açıklama yaptı. Antalya Havalimanı. 3 milyar Euro'ya bir kankaya veriliyor. Bu bir satış. Buna karşılık bşka bir firma 5 milyar Euro veriyor. Ama onun dosyasından evrak çalınıyor. 3 milyar Euro verene veriliyor

Ali Yeşildağ'ın dediğine göre o 1 milyarcık Tayyip Abi tarafından alındı. Bu ülkenin cumhurbaşkanı bu ülkenin parasının senin cebine atıldığına dair iddia var.

Böyle bir iddianın doğru olmadığını anlatsana milletimize."