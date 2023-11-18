Son dakika... Meral Akşener'den 'istifa krizi' açıklaması: 'Demek ki bazı şeyleri anlatmak farz oldu...'

Yayınlanma: 18.11.2023 - 14:24

Güncelleme: 18.11.2023 - 14:28

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Şile’de düzenlenen istişare toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Konuşmalarıma başlamadan önce bugün Ankara'da atanamayan öğretmenlerle ilgili adımların atılması gerekiyor. Gönlümüz bugün Ankara'daki öğretmen kardeşlerimle. Erdoğan'a sesleniyorum bu konuya öncelik verilmeli. Öğretmenler yoksulluk içinde yaşıyor.

* Biz bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Anayasanın ilk 4 maddesini asla tartışmadan, bu ülkeyi refaha ve feraha çıkarmak için bir yolculuğa çıktık.

“SORULAR ÇOK İNCİTİCİYDİ”

* Dün akşam televizyonlara bakarken Sözcü televizyonunda bir şey gördüm. Sorular çok inciticiydi. Partimizde 8 kişi farklı aralıklarla istifa etti. Demek ki bazı şeyleri anlatmak farz oldu.

* Ben asla istifa edip giden arkadaşlarımız hakkında onları incitecek tek cümle etmedim. Biz hiçbir zaman kavgaya girmedik.

* 2023 seçimlerinde bu ucube sistemden kurtulmak için seçimi kazanmak şarttı. Bu tek adam sistemine Türkiye'nin veda etmesi için elimizden geleni yaptık. Partimiz demokrasiye dair kuruldu.

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