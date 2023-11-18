Son dakika... Meral Akşener'den 'istifa krizi' açıklaması: 'Demek ki bazı şeyleri anlatmak farz oldu...'
Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şile'de düzenlenen istişare toplantısının açılışında konuşuyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Şile’de düzenlenen istişare toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
* Konuşmalarıma başlamadan önce bugün Ankara'da atanamayan öğretmenlerle ilgili adımların atılması gerekiyor. Gönlümüz bugün Ankara'daki öğretmen kardeşlerimle. Erdoğan'a sesleniyorum bu konuya öncelik verilmeli. Öğretmenler yoksulluk içinde yaşıyor.
* Biz bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Anayasanın ilk 4 maddesini asla tartışmadan, bu ülkeyi refaha ve feraha çıkarmak için bir yolculuğa çıktık.
“SORULAR ÇOK İNCİTİCİYDİ”
* Dün akşam televizyonlara bakarken Sözcü televizyonunda bir şey gördüm. Sorular çok inciticiydi. Partimizde 8 kişi farklı aralıklarla istifa etti. Demek ki bazı şeyleri anlatmak farz oldu.
* Ben asla istifa edip giden arkadaşlarımız hakkında onları incitecek tek cümle etmedim. Biz hiçbir zaman kavgaya girmedik.
* 2023 seçimlerinde bu ucube sistemden kurtulmak için seçimi kazanmak şarttı. Bu tek adam sistemine Türkiye'nin veda etmesi için elimizden geleni yaptık. Partimiz demokrasiye dair kuruldu.
AYRINTILAR GELECEK...
En Çok Okunan Haberler
-
- Alman muhabirden Erdoğan'ı kızdıran soru!
- Rapçi Ezhel'in 'Erdoğan' paylaşımı gündem oldu
- Alarm verildi! Bu illerde yaşayanlar dikkat
- Yerlikaya İzmir'i gözüne kestirdi
- Ogün Samast'ın tahliyesine ilk yorum
- Tramvaydan inme zamanı!
- Gölden hasat edilen tuzun, ihracat yolculuğu
- İYİ Parti'de istifa rüzgârı
- Özel'den ittifak atağı!
- AKP neden caydırıcı adım atmıyor?