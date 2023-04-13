Son dakika... HDP'li Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi
Son dakika haberi... HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Karayazı ilçesinde trafik kazası geçirdi. Beştaş'ın bölgeye gelen bir ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili ve Yeşil Sol Parti Erzurum adayı Meral Danış Beştaş, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Erzurum’un Karayazı ilçesinde trafik kazası geçirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Beştaş, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarıldı ve ambulansla Karayazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Duvar'da yer alan habere göre, müşahade altına alınan Beştaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Savcı bey, geliyorum, bu yazıyı da ekleyin
- Bahçeli'yi rahatsız eden adaylık
- 'Yakalandınız, belgeleri açıklayacağım'
- Hükümetin maaş zammı teklifi belli oldu!
- Devrimcilerden çok sert yanıt!
- TTB Başkanı Fincancı: Asla yalnız yürümeyeceksin!
- Meydanlar 'Erdoğan'a yürü diyor', anketler yolun sonu...
- İBB'ye polis engeli
- Altaylı'dan 'Kızılay' tepkisi: 'Sizi havlatanlar...'
- Canan Kaftancıoğlu'ndan Muharrem İnce'ye 2018 göndermesi