Son dakika... HDP'li Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi

Yayınlanma: 13.04.2023 - 21:22

Güncelleme: 13.04.2023 - 21:43

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili ve Yeşil Sol Parti Erzurum adayı Meral Danış Beştaş, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Erzurum’un Karayazı ilçesinde trafik kazası geçirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Beştaş, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarıldı ve ambulansla Karayazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Duvar'da yer alan habere göre, müşahade altına alınan Beştaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.

AYRINTILAR GELİYOR...