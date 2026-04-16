Son dakika... MHP'de sular durulmuyor: Kütahya İl Teşkilatı feshedildi!

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP), İzzet Ulvi Yönter'in istifasının ardından dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın partinin Kütahya İl Teşkilatı'nın, tüzüğün 34. maddesi uyarınca feshedildiğini açıkladı.

Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir" dedi.

Açıklamada ayrıca, Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker’in atandığı bildirildi.

CUMHURİYET İŞARET ETMİŞTİ

Cumhuriyet’in daha önce yayımladığı haberde, Yönter’in görevden ayrılmasının ardından İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatının feshedildiği sürecin genişleyebileceği aktarılmıştı.

Haberde, kulislerde en dikkat çeken iddialardan birinin de sürecin İstanbul’la sınırlı kalmayacağı yönünde olduğu, Yönter’e destek verdiği öne sürülen bazı il teşkilatlarının mercek altında bulunduğu ve bu kapsamda ilk sırada Kütahya’nın yer aldığı ifade edilmişti.

YENİ FESİHLER YOLDA

Kütahya kararının ardından Ankara kulislerinde, benzer gerekçelerle başka il teşkilatlarına yönelik yeni fesih ve görevden alma kararlarının da gelebileceği konuşuluyor.

MHP'DE SULAR DURULMUYOR: İSTANBUL İL TEŞKİLATI DA FESHEDİLMİŞTİ

Geçen haftalarda MHP Genel Merkezi tarafından alınan kararla, MHP İstanbul İl Başkanlığı ve bağlı 39 ilçe yönetiminin feshedildiği duyurulmuştu.

Alınan kararla birlikte İstanbul İl Başkanlığı’nın yanı sıra 39 ilçedeki tüm yönetim kurullarının yetkileri feshedilmişti. İstanbul teşkilatlarında yeni bir yapılanma sürecinin başlatılacağı öğrenilmişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada, “Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir” denilmişti.

Semih Yalçın MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz’ın atandığını duyurmuştu:

“Tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atanmıştır.”

MHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NIN YENİ YÖNETİMİ BELLİ OLDU

MHP İstanbul teşkilatının feshedilmesinin ardından yeni il yönetimi de dün belli oldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, göreve atanan Yılmaz'la birlikte çalışacak yönetim kurulu üyelerini duyurdu.

Feti Yıldız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"MHP İstanbul İl Başkanı Sn. Volkan Yılmaz'a, İl Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Ahmet Yasak, Sn. Ömer Çölüoğlu, Sn. Mustafa Kemal Dalan, Sn. Mustafa Karaçam, Sn. Burak Arkaz, Sn. Mehmet Çamur, Sn. Hamit Şahinoğlu, Sn. Mustafa Nohut, Sn. Zafer Yalçın ve diğer kardeşlerimize başarılar diliyorum. İ'la-yı Kelimetullah yolunda dualar sizinle olsun."

İZZET ULVİ YÖNTER İSTİFA ETMİŞTİ

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, 27 Mart'ta MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Yönter, “Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim” demişti.

Yönter istifa açıklamasından birkaç saat saat önce X hesabından bir paylaşım yapmıştı:

“MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız. Paran da işe yaramayacak dümenci alçak.”

Bu paylaşımın ardından Yönter’in bazı MHP’li isimlerin paylaşımlarını kendi hesabından yeniden paylaşması dikkat çekmişti. MHP’li pek çok isim de eşzamanlı olarak sosyal medyadan benzer içerikli paylaşımlar yapmıştı.

Konuya dair açıklamalarda bulunan ve herhangi bir küskünlüğün olmadığını vurgulayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yönter’e akademik kariyerinde başarılar dilemişti. Kırılma, intikam gibi kavramların kendilerine çok yabancı olduğunu ifade eden Bahçeli, “Yakın zamanda da değerli bir kardeşimiz Genel Başkan Yardımcılığı’nı üstlenecek” demişti.

İzzet Ulvi Yönter’in istifa etmesinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevine Özgür Bayraktar getirilmişti.