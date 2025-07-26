Son Dakika... MHP'den komisyona katılacak isimler belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı bir yazılı açıklamayla terör örgütü PKK'li bir grubun silah bırakması ve terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile yürütülen sürece ilişkin Meclis'te kurulacak komisyon için partisinin üyelerini açıkladı.

Parti'nin komisyon için açıkladığı isimler şöyle:

Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Tokat Milletvekili Yücel Bulut.

''PKK'NIN KURUCU ÖNDERLİĞİNİN ÇAĞRISI TÜM BİLEŞENLER İÇİN GEÇERLİDİR''

Bahçeli'nin açıklamasından bazı kısımlar şöyle:

''PKK’nın kurucu önderliği tarafından 27 Şubat’ta yapılan “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” örgütün tüm bileşen ve yapıları için bağlayıcı ve geçerlidir.

Milliyetçi Hareket Partisi için dikkate alınması gereken asıl çağrı bahse konu İmralı çağrısıdır.

Hiç kimse suyu yokuşa akıtacağı zehabına kapılmamalıdır.

Bir yanda ülkemiz diğer yanda bölgemiz terörden arınacak; birlik, dirlik ve kardeşlik barışçıl bir atmosferde kökleşecektir.

Tarihi geriye sarmak hayal ötesi bir beklentidir.

Artık terörizmle geçirilecek bir anımız kalmamıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulacak 51 üyeli Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’na da her partinin katılıp tarih ve millet huzurunda sözünü ve görüşünü paylaşması, demokratik sınırlar çerçevesinde tartışmaların sağduyuyla yapılması ülkemizin geleceği adına altın bir fırsattır.

BAHÇELİ'DEN 'YPG' TEPKİSİ: KABUL EDİLEMEZ BİR ÇİRKEFLİK

Terörsüz Türkiye’nin menziline adım adım yaklaşılırken YPG/PYD’nin süreci ağırdan alması, gelişmeleri sakatlama arayışı kabul edilemez bir çirkefliktir.

Suriye’de SDG kisvesine bürünen YPG/PYD’nin 10 Mart 2025 mutabakatına hala riayet etmemesi, hem Şam yönetiminin hem de ülkemizin güvenliğini tehdit eden temas ve faaliyetlerini ara vermeden sürdürmesi tarihi bir yanlıştır.

CHP 'KOMİSYON' KARARI

Cumhuriyet Halk Partisi’nin mezkur komisyona katılmayı şartlara bağlaması ve sürekli ayak diremesi esasen “Terörsüz Türkiye”den duyduğu kaygının eseridir" diyerek CHP'yi eleştiren Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi tek ses, tek nefes, tek yürek halinde Terörsüz Türkiye’ye inanmakta; aynı zamanda siyasi çıkar hesabı yapmadan, nefsin tasallutuna kapılmadan, sağın solun tahrik ve telkinine aldırmadan önce ülkem ve milletim anlayışına barış ve kardeşlik ruhuyla bağlanmaktadır"

Terör devleti İsrail'in Gazze'ye gıda ve su ulaşımını engellemesinin eşi benzeri görülmemiş kana susamışlık olduğunu söyleyen Bahçeli, "İsrail hükümetine inanıyorum ki en ağır faturayı savaş karşıtı İsrail toplumu kesecektir.

Bölgesel ve küresel barış görüşmelerinin ana üssü olan, savaşan veya çatışan tarafları müzakere ve mutabakat masasına çekme muvaffakiyeti gösteren Türkiye’nin; aktif, atik, atılgan ve çok boyutlu diplomasi kanalıyla Gazze’ye insani yardımların sevk edilmesinde öncü rol oynaması kaçınılmaz bir insani ihtiyaçtır. "