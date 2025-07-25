İmamoğlu'ndan 'Bahçeli' açıklaması: 'Türkiye’nin önünü açan hamlelere imza attı'

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla açığa çıkan ve terör örgütü PKK'den bir grubun silah bırakmasıyla devam eden sürece ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Avukatları aracılığıyla Medyascope'un gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan İBB Başkanı İmamoğlu, "İktidar, Terörsüz Türkiye sürecini istismar ederek, DEM Parti’ye ve Kürt vatandaşlara 'Bakın önemli şeyler yapıyorum' diyerek, 2028 seçimlerine kadar Türkiye’nin diğer önemli meselelerini konuşturmamanın, 2028’e muhalefeti bölmüş ve etkisiz hale getirmiş olarak varmanın peşinde" dedi.

"BAHÇELİ TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇAN HAMLELERE İMZA ATTI"

İktidarın oyununun parçası olmayacaklarını vurgulayan İmamoğlu, "İktidara kurduğu otoriter rejimi ebedileştirmek fırsatını asla vermeyiz. Öte yandan vatandaşlarıma da şunu söylemek isterim: Herkes müsterih olsun. Türkiye’yi terörden de kurtaracağız, bu otoriter rejimden de. Kürt meselesini de halledeceğiz, bu ülkeyi müreffeh de kılacağız. Asırlara dayanan bu kardeşlik için bize aklımız ve samimiyetimiz yeter. Çünkü biz, milletimize güvenir, bu önemli meseleyi onlarla birlikte, ayrıştırmadan çözeriz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Bahçeli'nin bu süreçte izlediği tutumla ilgili görüşünü de şu sözlerle ifade etti:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, 22 Ekim çağrısıyla beraber Türkiye’nin kırk yıldır kanayan yarası olan terör ortamının bitmesi adına önemli bir adım attı. O tarihten bu yana terörün bitmesi ve çatışma çözümü hususunda Türkiye’nin önünü açan hamlelere imza attı. Kendisinin bu süreç boyunca devlet bilinciyle, oy kaygılarını bir kenara bırakarak ve Kürt meselesini dışlama tutumlarından vazgeçerek takındığı tavır, eksikleri olsa da oldukça değerli ve önemlidir."

"DEM PARTİLİLER BU ŞANTAJA BOYUN EĞMEZ"

İmamoğlu, Meclis'te süreç kapsamında kurulacak komisyonla ilgili olarak da "Demokratikleşme adımlarının sağlam, sahici ve kalıcı bir şekilde atılabilmesi için, Sayın Bahçeli’nin de TBMM’de kurulacak komisyon konusunda “yaptım oldu” zihniyetine değil, demokrasiyi ve çoğulculuğu güçlendirecek bir kompozisyona destek vermesi, inanıyoruz ki milletimiz için hayırlı olacaktır" ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu, bu süreçte iktidar ve DEM arasındaki ilişkiye ilişkin de "Prensipte bizim gibi düşünmelerine rağmen isteklerini iktidara kabul ettirebilmiş değiller. İktidar, açıkça itiraf etmese de Terörsüz Türkiye sürecini, seçimlerin yapılmasını isteyeceği zamana kadar yaymanın, bu meseleyi DEM Parti’ye ve seçmenlerine karşı kullanmanın peşinde" dedi

İmamoğlu, "DEM Partililerin, iktidarın yapmak istediğinin esas olarak bu olduğunu zaten gördüklerini düşünüyorum. DEM Partili vatandaşlarımızın bu şantaja boyun eğmeyeceğinden eminim. Parti’nin de esas olarak bizim gibi, sürecin kapsayıcı olmasından ve güçlü demokratikleşme adımlarıyla desteklenmesinden yana olduğunu görüyorum"

"YARIN CUMHURBAŞKANI OLURSUNUZ, SİZ BİZİ YARGILARSINIZ"

İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, masasında beyaz Toros olduğunu belirttiği, İBB soruşturmalarında görev alan savcının operasyonlar sonrasında adliyede kendisinin ifadesini aldığını belirtti.

İmamoğlu şunları söyledi:

“Size bu hususta başımdan geçen, 'bu kadarı da olmaz, olmamalı' dediğim bir olayı anlatmak istiyorum. 'Masasına Beyaz Toros koyup paylaşan savcı' bahsi geçti, biliyorsunuz. Genel Başkanımız da bu durumu ifade etti. Bu savcı, operasyonlar sonrasında adliyede benim ifademi alan savcıdır. İfade sürecinde, ne yazık ki, içi düzmece bilgilerle doldurulmuş MASAK raporları üzerinden kendisiyle aramızda sert geçen bir diyaloğumuz oldu. İfadem bittikten sonra avukatlarımla savcının odasından ayrılmak üzereyken, kendisi ayağa kalkıp bana;

'Sayın Başkan, kusura bakmayın. Yarın siz cumhurbaşkanı olursunuz, masanın bu tarafına siz oturursunuz. Ben diğer tarafa geçerim, o zaman da siz bizi yargılarsınız' şeklinde sözler sarf etti.

Bu sözleri duyduğumda yaşadığım hayal kırıklığını size tarif edemem. Türkiye burası, bizim ülkemiz. Nasıl bir savcı böyle bir şey der? Nasıl hukuksuzluk bu kadar normalleştirilir?

Bu sözleri duyunca kulaklarıma inanamadım. Masasına yaklaştım ve kendisine cevaben; 'Bu nasıl bir söz böyle, savcı bey, benim sizi yargılamak için mi Cumhurbaşkanı olacağımı düşünüyorsunuz? Siz kim, biz kim? Neyin tarafıyız? Biz bu ülkeye adalet gelsin diye uğraşıyoruz. Çok yazık' diyerek avukatlarımla beraber odasından ayrıldım.

Soruyorum, bu zihniyet bizim yargımızda ne ara ve hangi amaçla türemiştir? Bu zihniyete sahip bir kimsenin adalet dağıtması mümkün mü?

Kimi temsil ediyor bu insanlar? Devleti mi, milleti mi, yoksa bir avuç muhterisi mi? FETÖ’nün hain kumpas süreçlerini yaşayıp gördükten sonra, derin kaygılarla bu aklı ve uygulamalarını takip etmemiz şarttır. Bu durum, şerefli Türk yargısı adına çok ciddi bir tehdittir."