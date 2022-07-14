Son Dakika: MHP'den istifa eden Mustafa Baki Ersoy'a Bahçeli'den davet!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz aylarda partisinden istifa eden MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'a yeniden partisine üye olması için davette bulundu.
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, geçtiğimiz aylarda yaptığı, "Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor" açıklamasının ardından disiplin kuruluna sevk edilmişti.
Daha sonra konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf etmek amacıyla partimden istifa ediyorum" ifadelerini kullanarak partiden istifa etmişti.
BAHÇELİ'DEN DAVET
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ersoy'un MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yeniden partiye üye olmak için davet edildiğini duyurdu.
Yalçın, şu ifadeleri kullandı:
"1-5 Nisan 2022 günü kesin ihraç talebi ile MHP Disiplin Kuruluna sevk edildikten sonra partimizden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından tekrar partimize üye olmak üzere davet edilmiştir.
2(son)- Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un partimize üyelik işlemlerinin yeniden başlatılması hususunda bizzat Sayın Genel Başkanımız tarafından talimat verilmiş ve kendisi partimize yeniden üyelik başvurusunda bulunmaya çağrılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
2(son)- Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un partimize üyelik işlemlerinin yeniden başlatılması hususunda bizzat Sayın Genel Başkanımız tarafından talimat verilmiş ve kendisi partimize yeniden üyelik başvurusunda bulunmaya çağrılmıştır.— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) July 14, 2022
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Editör notu: Paylaşımdaki ifadeler olduğu gibi aktarılmıştır, imla hataları paylaşım sahibine aittir.
Video Haberler
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
- Trombon ile ayı kovaladı!
- Tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
- İşte Çeşme'deki yangın sonrası felaket...
- Ege'den bir kötü haber daha: Yangın büyüyor
- Otomobille birini ezmeye çalışırken, işyerine daldı!
- İmamoğlu'dan 'çizme' salvosu
- Su toprağı aşındırdı, köyde insan iskeleti bulundu
- Plajda korkutan hortum!
- Merkez'den ‘dolarını sat’ telefonu
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan öldürüldü
- Vali'nin 'İmamoğlu kazası'
- Pyongyang'dan Luhansk ve Donetsk adımı
- AKP'li eski vekilden çarpıcı iddia
- İstanbul'un göbeğinde görülmemiş dehşet!
- Kılıçdaroğlu ne yanıt verdi?
- AKP’li kadın iktidarı eleştiren gencin yakasına yapıştı
- Sabaha karşı çiftlik evine kanlı baskın
- SADAT'çıdan gölge İçişleri
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!